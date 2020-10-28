美国参议院批准巴雷特出任大法官……美国最高法院更加保守化. October. 28, 2020 07:35. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国大法官提名人艾米·科尼·巴雷特（48岁）当地时间26日通过了参议院的最终批准。至此，美国最高法院的构成，以保守派6人对自由派3人，明显倾向于保守派。随着最高法院的保守化工作完成，今后如果发生有关大选的诉讼，预计特朗普总统将处于有利的立场。 当天，参议院经过30多个小时的讨论，对巴雷特的提名批准案进行了表决，以52票对48票通过。在53名共和党议员中，只有缅因州议员苏珊·科林斯投了反对票，在野的民主党全体表示反对。这是151年来首次出现未获得在野党一票支持的大法官。 在上个月鲁斯·巴德·金斯伯格大法官去世之后，从提名到参议院听证会、法制司法小组表决、参议院通过，巴雷特的批准在一个多月的时间里就告完成，可谓速战速决。虽然民主党认为在大选临近之际强行推进的此次任命程序违法，但在共和党占多数的参议院表示，“这是在行使宪法规定的合法权利，巴雷特的资质已得到充分检验”，大力推动程序。巴雷特是历史上第五名女性大法官，也是1991年43岁当上大法官的克拉伦斯·托马斯之后第二年轻的大法官。作为虔诚的天主教信徒，巴雷特根据宗教信仰反对堕胎等，具有保守价值观。 随着最高法院的明确保守化，如果在11月3日大选之后进行相关诉讼，很有可能做出有利于特朗普总统的决定，这将对大选结果产生影响。特朗普总统声称“邮寄投票是欺诈行为”，预示着将提起诉讼。2000年大选佛罗里达州重新计票争议当时，最高法院不允许全面重新计票，最终共和党的乔治·W·布什获胜。 另外，有预测称，根据最高法院的判决，被称为“奥巴马医改”的国民医疗保险法将被废除，堕胎、枪支限制、同性结婚、移民政策相关的判决也将趋于保守。对此，民主党正在研究增加大法官名额，追加任命自由派倾向大法官的方案。民主党总统候选人拜登在接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时表示：“如果当选总统，将成立（讨论增加大法官的）跨党派委员会。”

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