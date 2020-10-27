韩国歌手前1%的年均收入高达34亿韩元. October. 27, 2020 07:51. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 韩国歌手前1%的年均收入高达34亿韩元，超过了全体歌手收入的50%。 根据国税厅26日向国会企划财政委员会所属的共同民主党议员梁敬淑提交的《2014~2018年各行业艺人收入金额现状》显示，2018年共有6372名歌手申报所得，年收入共计为4095.78亿韩元，人均收入为6428万韩元。其中，收入靠前1%的63名歌手总收入为2171.6亿韩元，占全体歌手收入的53%，人均年收入达34.4698亿韩元，是全体歌手人均收入(3050万韩元)的约113倍。 与2014年申报所得的4855名歌手的2864.09亿韩元收入相比，歌手的数量和总收入分别增加了31.3%和43.0%。2014年收入靠前1%的歌手总收入占全体的48.1%。 2018年演员(电视演员、主持人、喜剧演员、笑星、声优等)共有1.8072万人申报所得，年收入总计为6531.8亿韩元，人均收入为3614万韩元。演员等其他艺人中收入靠前1%的180人收入共计3064.6亿韩元，总收入占全体的46.9%，人均收入17.0256亿韩元。 同年，有8179名模特赚取了866.29亿韩元，人均收入为1059万韩元。收入靠前1%的81名模特总收入为398.63亿韩元，人均收入4.9214亿韩元。

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