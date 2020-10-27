没有变化的四流政治、三流行政……企业革新和实用，只学一半. October. 27, 2020 07:51. . 三星会长李健熙的去世，让我们重新审视一下韩国的政治、行政和企业水平。李会长1995年在会见驻北京记者时评价韩国为“政治是四流政治，行政是三流，企业是二流”。因为这一发言，三星集团遭受了特别税务调查的麻烦。两年后，李会长对相同的问题做出了“很难给高分”的回答。 25年后的今天，如果李会长再次被问到同样的问题，他会怎么回答呢？在此期间，三星超过日本的索尼等，成为拥有包括智能手机、半导体、电视在内的世界一流产品的企业。现代汽车、SK、LG等代表韩国的企业也取得了辉煌的发展，跃入了世界一流企业的行列。 相反，四流、三流的政治、行政的竞争力，在这期间似乎没有任何进展。国会和政府恨不得一天天出台各种限制，阻碍着活跃在世界市场的一流企业的发展，中小中坚企业被赶向海外，韩国正走向越来越难创业的国家。 企业与政治的差距自然无处不在，但韩国的情况尤其严重。韩国企业之所以能够得到超一流企业的评价，是因为在稍有不慎就会崩溃的危机意识下，拼命进行革新。而且为了未来，半导体、智能手机、电池、显示器、氢气车等，不断寻找和培养新的食物。相反，政治权力相比实用和实力，更注重理念和阵营理论，相比未来，更重视眼前的选举。就像“坐车”和“远程诊疗”的事例一样，口口声声喊着规制革新，如果觉得会丢失票数，就会马上转身离开。其结果，虽然嘴上说第四次产业革命的重要性，但在“共享经济”等世界经济潮流中，韩国却一直落后。 低水平的政治和行政君临天下，对企业指手画脚，其形其状看来近乎闹剧。政治和行政应该向超一流企业学习如何克服危机、成为超一流企业的秘诀。大韩民国的企业是世界超一流的，但政治行政还是那副样子，这样的话要听到什么时候？

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