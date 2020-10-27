战胜恐惧的士兵们. October. 27, 2020 07:51. . 凯撒撰写的《加利亚远征记》中出现的第一场战斗就是与赫尔维蒂族的战斗。强大的、粗犷的赫尔维蒂族是居住在瑞士山岳地带的部族。似乎因为以前罗马军队曾败给赫尔维蒂族，所以很多士兵认为是复仇战。 凯撒宣布远征加利亚的计划后，由于不安和恐惧，将士们惴惴不已。这时凯撒对士兵这样说道：“要看你们的义务感能否战胜恐惧感。” 如果战壕里的士兵面前出现数十倍的敌军，如果我军撤退时需要有人向后转掩护战友，如果举着军旗行进的士兵在我面前倒下的话……只要是军人，都会想象过义务和恐惧相遇的瞬间。 大多数士兵不能确信自己的决定。当真正遇到这种情况时，有的士兵克服恐惧选择义务，有的士兵则放弃义务逃跑。曾经屈服于恐惧的士兵从下次战斗开始，也有可能成为真正的勇士。 战争结束后，真正的英雄是用义务感战胜恐惧的士兵。拥有很多这种士兵的军队，让士兵拥有自豪感、造就不逃避义务的士兵的军队是优秀的军队。但这并不意味着该义务就是不当的命令和盲目服从的义务。它是指在规定的情况下，为了与队友和战斗的胜利，赋予自己的瞬间义务和责任。 社会也一样。每个人都有职业赋予的义务、家庭赋予的义务、作为共同体一员承担的正当而美丽的义务。鼓励人们忠实、牺牲、挑战这种义务的社会，是值得生存的社会。 相反，如果是义务被权力欲打败、被贪欲支配、被集团利己主义所排挤的社会，那么我们就要面对黑暗的夜晚。

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