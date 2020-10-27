现代重工业集团承揽3艘船舶订单，总价值2400亿韩元规模. October. 27, 2020 07:51. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代重工业集团成功获得了2400亿韩元规模的船舶订单。从年初开始持续的订货干旱，随着年末的临近，似乎挽回了局面。 现代重工业集团的造船事业中间控股公司韩国造船海洋26日表示，从非洲和欧洲地区的船舶公司那里接到了3艘船舶订单。现代重工业、现代尾浦造船、现代三湖重工业等属于韩国造船海洋。此次中标的船舶总价值2400亿韩元，包括2艘30万吨级超大型原油运输船(VLCC)和1艘5万吨级石油化学产品运输船(PC船)。这些船舶将在现代重工业、现代尾浦造船的蔚山造船厂建造，计划从2022年1月开始交付给船主公司。此前，韩国造船海洋在9月末也接到了4艘VLCC的订单。 今年年初，因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)在世界范围内扩散而导致的物流需求减少，经历船舶订单困难的韩国造船业在第三季度(7∼9月)以后逐渐恢复了订单。上半年(1∼6月)中国以本国订货散装货轮物量为中心增加了订单，但韩国造船业在7月以后得益于VLCC、液化天然气(LNG)运输船等订单，第三季度业绩领先中国近一倍，重新成为世界第一。 造船业界一般在接近年末的时候就会集中接到船舶订单。因此，造船业界期待韩国造船海洋在本月初从新加坡、利比里亚船舶公司那里接到2艘液化石油气(LPG)运输船和2艘PC船订单，以及随着在俄罗斯和莫桑比克等地扩大LNG事业的LNG船的大量订单。韩国造船海洋的相关人士表示：“各种船型的订单咨询接连不断。为了确保年底之前的订单，我们计划集中所有力量。”

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