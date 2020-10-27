徐旭：“维持驻韩美军的条款被漏掉，是因为美国‘弹性’方针”. October. 27, 2020 08:07. by 申圭镇记者、尹相虎 军事记者 newjin@donga.com、ysh1005@donga.com. 韩国国防部长徐旭26日就最近在韩美安保磋商会议共同声明中漏掉了“驻韩美军维持现有水平”的表述表示：“可以看出，美国政府向国防部下达了在海外驻军问题上应该保持灵活性基调的方针。”这是韩国军方首次正式暗示驻韩美军有可能被裁减。 徐旭当天在国会召开的国防委员会综合国政监查中，针对“国民的力量”党议员姜大植提出的“时隔12年首次在联合声明中漏掉相关表述，是否意味着驻韩美军驻扎出现变化”的提问，做出了上述回答。他的表态可以解读为，美国总统特朗普向美国国防部长马克·埃斯珀下达了灵活调整驻海外美军兵力的指示，因此联合声明中没有包含“维持驻韩美军现有水平”的字句。 徐旭表示：“（安保磋商会议上）没有讨论驻韩美军的裁减问题”，“艾斯珀承诺了不会动摇的防卫公约。”但也有不少观察人士认为，如果驻韩美军的部署也适用“战略灵活性”，驻韩美军规模将难以维持2.85万人的现有规模。据悉，美国政府也直接或间接地向韩国政府转达了不能让驻韩美军“一成不变”的意见。 此外，徐旭对于明年计划进行的战时作战控制权移交第二阶段完全运用能力检验表示，“（韩美间）存在分歧，因此决定（安保磋商会议）结束后再进行讨论”，事实上承认了由于美国的拒绝而未能敲定。

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