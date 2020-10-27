文在寅总统：“希望不要因为过度的不安感而错过接种的最佳时机… 应该增加接种量”. October. 27, 2020 07:52. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅总统(照片)26日就流感疫苗接种者接连死亡事件表示：“经确认，死亡和预防接种之间不存在直接的因果关系。希望保健当局能相信专家们一起研究得出的结论和发表。” 文总统当天主持召开青瓦台首席•助理会议时表示：“为防止流感和冠状病毒同时感染并同时扩散，有必要进一步扩大流感疫苗接种。”他还表示，“希望不要因为过度的不安感而错过接种的最佳时机，以免造成致命率相当高的流感带来的更大危险。”文总统提及流感疫苗接种死亡者，是在16日首次出现死亡者后的第10天。 但是，对于流感疫苗接种者死亡问题，他叮嘱保健福祉部和疾病管理厅要积极发挥其作用。文总统表示：“希望保健当局不仅迅速进行检查并公开透明的结果，还应就疫苗接种后的死亡者现状等比较去年的事例和外国的事例，做出充分努力，以免国民产生不必要的不安感。” 另外，文总统就26日结束的国政监查(国会对国政的例行监查)表示：“国政监查仍然成为政治攻势的场所，这一点非常遗憾。对于提出合理批评和对策的部分，不论朝野，都将积极接受并反映在政府政策上。”文总统似乎意识到了政府的统计不能反映房价现实的批评，他补充说，“应该通过准确反映房地产实际交易现状的实际交易价格统计，加强房地产政策基础的房地产公共统计，这将有助于房地产更好的发展。”

한국어