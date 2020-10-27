道奇队距离“32年来的首个冠军”仅一步之遥. October. 27, 2020 07:52. by 姜泓求 windup@donga.com. 距离32年来的首个世界大赛(MLB总决赛)冠军仅差一场胜利。 美国职业棒球大联盟(MLB)洛杉矶道奇队26日(韩国时间)在美国得克萨斯州阿灵顿环球生命公园球场举行的与坦帕湾魔鬼鱼队的世界大赛(WS)第5场比赛中，以4比2获胜。由此球队摆脱了在前一天的系列赛第4场比赛第9局下半局终场失误失利带来的冲击，将系列赛总比分改写成3胜2负，再次取得领先。自1988年以后时隔32年，道奇队队史第7次接近世界大赛冠军。 继第1场比赛后，主力投手克莱顿•克肖(32岁)再次成为胜利投手。当天作为先发投手出场的克肖在5又3分之2局内，以5被安打、6个脱三振、2失分的成绩阻挡了对方的击球阵容。每年一到季后赛就陷入低迷，被称为“秋季克肖”的克肖在今年秋季棒球赛上以5场比赛4胜1负、平均责任失分2.93的成绩充分发挥了作用。克肖凭借当天的比赛，在历届季后赛中创下了个人207个脱三振记录，超越了休斯敦太空人队的王牌投手贾斯汀•维兰德(205个)，成为了季后赛最多脱三振记录的主人公。赛后克肖表示，“季后赛的成功总是意义重大。我们也知道相反情况的感觉。当你能享受喜悦时，请尽情享受吧。” 坦帕湾魔鬼鱼队一度仅以2比3落后，看到了扳平比分的希望，但在第4局下半局2人出局1、3垒有人的情况下，3垒跑垒员马努埃尔•马勒戈特尝试了本垒打击球，但被捕手接杀出局，失去了扳平比分的机会。坦帕湾队的韩国击球手崔志万在第8局下半局1人出局1垒有人的情况下被点名为替补击球手，但道奇队把投手换成左手投手维克多•冈萨雷斯，未能进入击球位，再次被替换下场。 从2013赛季开始一直占据国家联盟西部赛区第一位的道奇队，到去年为止已连续7年进入了季后赛，但都未能戴上世界大赛冠军戒指。2017、2018赛季，球队更是连续2年在世界大赛中尝到了苦果。27日，在同一地点举行的第6场比赛中，道奇队将派出托尼•冈索林，坦帕湾队将派出布莱克•斯内尔担任先发。

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