距离美国总统选举还剩一周……特朗普：“找不到关键的一击”. October. 27, 2020 07:52. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 11月3日美国总统选举即将到来，执政的共和党和在野党民主党的大部分支持者表示，“不接受选举结果。 也有可能参加示威”，引发了人们的担忧。在这种情况下，部分地区的提前投票用纸回收箱甚至发生了火灾。 据路透社-民意调查公司益普索25日公布的调查结果，在以2649名美国成人为对象进行的调查中，民主党总统候选人拜登支持者的43%和特朗普支持者的41%回答，“不接受对方候选人的胜利”。 另外，22%的拜登支持者、16%的特朗普支持者表示：“如果失败，将进行街头示威。” 特朗普总统多次提出邮寄投票造假的可能性，表示不服选举结果。 对于“是否承诺竞选失败时和平移交政权”的提问，他23日也没有做出回答。由于总统候选人和两党支持者的不服行为、反美国家一再试图介入大选等，很多人担心无法保证今年选举的公正性。最近，美国情报当局公开称，伊朗和俄罗斯为了介入美国总统选举，窃取了部分选民信息，并散布了可以进行多次投票的虚假信息。 截至25日，参加提前投票的美国选民达6000万人，刷新了总统选举的历史最高纪录，同时接连发生了破坏投票用纸回收箱的事件。美联社等媒体当天报道说，马萨诸塞州波士顿公立图书馆外部的投票用纸回收箱发生了看似纵火的火灾，约120个用纸受损。一周前，加利福尼亚州洛杉矶的投票用纸回收箱发生了看似纵火的火灾。投票用纸被破坏的选民可以现场投票或通过代替用纸进行邮件投票，但是也很难摆脱公正性和信赖度争议。 专家们预测，在选举公正性争议达到高潮的情况下，特朗普和拜登中只有哪一方取得压倒性胜利，反对派的抗议才会有所收敛。哥伦比亚大学教授唐纳德·格林担心地说：“如果特定候选人提出具有说服力的不正当选举疑惑，可能会发生比现在舆论调查中的不服意向更严重的抗议事态。”

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