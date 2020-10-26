迫切需要再次出现的“超一流企业家”李健熙. October. 26, 2020 07:55. . 三星集团会长李健熙去世，享年78岁。如果说创建三星并把它打造国内最优秀企业的人是创始人李秉喆会长，那么将三星培育成21世纪超一流跨国企业的人是李健熙会长。这位在韩国和世界企业史上留下巨大足迹的超一流经营人的去世，不仅对三星，对韩国整个经济来说也是巨大的损失。 李健熙会长自1987年就任三星集团总裁，他成为世界级企业家的过程和时期，与韩国企业乃至韩国经济从美国、日本、欧洲的边缘登上世界经济中心舞台的脉络一致。举例来说，由李秉喆创始人奠基的韩国半导体产业，到了李健熙会长时代，才巩固了世界第一的地位。 三星成为世界超一流企业的决定性契机，是1993年法兰克福的“新经营宣言”。“除了子女和老婆，都换掉吧！”这句话是将之前的意识、体质、惯例、制度从以量为主向以质为主进行革新的强烈要求。李会长提出的座右铭以新的标准传播到其他企业，被认为为提高韩国企业文化的整体水平做出了巨大贡献。 新经营的结果是，2018年三星电子的营业利润是索尼、松下等日本十大电子公司的营业利润总和的两倍。去年三星电子的销售额为230.4008万亿韩元，营业利润为27.7685万亿韩元，是索尼的3倍。最近全球品牌咨询专门企业发表的《全球100大品牌》中，三星电子排在第五位，与苹果、亚马逊、谷歌、微软等并驾齐驱。在国内，李健熙的三星创造了很多工作岗位，缴纳了巨额税金，与合作企业建立了生态界，现在韩国经济已经到了难以想象没有三星的地步。 李健熙会长曾在1995年的一次会议上评价道：“我国企业是二流、行政是三流、政治是四流。”回顾25年后的今天，我们不难发现，在以三星为首的二流韩国企业向超一流发展的过程中，政治反而退步，行政依然是只顾着看这种政治的眼色行事。 如今，三星和韩国经济正面临着严峻的挑战。在外部的保护主义浪潮中，中国企业正以惊人的速度追赶。在内部，政治家们煽动反企业情绪，各种限制阻碍了企业的发展。本应呆在事业现场的首席执行官们为了随时到检察厅和法院接受调查，正在消耗时间和精力。 李健熙会长生前一有机会就向三星集团喊出“紧急宣言”，告诫三星集团不要停留在自满状态，呼吁革新。韩国企业没有不困难的时候，也没有不陷入危机的时候，但是现在比任何时候都更需要“第二个李健熙”。

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