成为生活的主人的方法. October. 26, 2020 07:55. . “我”主动求变，“世界”因我而发生改变。意思是说，世界不是靠他人改变而是靠“我”来改变。―摘自岸见一郎•古贺史健《被讨厌的勇气》 棒球是以个人的能力为基础组成队伍形成的团体体育，也是个人体育。如果说以前人们认为听教练的话，听从教练指示的选手才是优秀球员的话，那么现在似乎有着尊重选手个性的与以前不同的文化。 善良的选手并不一定擅长棒球。善良的选手比起自己思考和判断，似乎更愿意成为忠实地执行指示事项的被动选手。特别是击球技术和投球技术是唤醒选手的创造本能才能发展的艰难领域。在这一领域，如果我被别人指使而不是自己成为主体的话，很难发展。 我曾给初中一年级的棒球选手上过击球课。在那个孩子一直使用的击球方法中，我怀着稍微不同的观点接近他，因为与之前的击球理论有差异，两个人都需要很大的勇气。幸运的是，随着训练的反复，开始感觉到变化，通过长时间的训练默默地克服了艰难过程的选手，在本赛季得到了职业棒球队的提名，成为了梦寐以求的职业棒球选手。 教练完全可以建言。但是接受并坚持下去是本人的责任。变化伴随着痛苦。取而代之的是，通过痛苦了解自身的价值，就会变成对自己感到珍惜的过程。 任何困难只要我改变主意就可以解决。作为职业棒球选手，在19年的时间里，在一个球队坚持到现在，经历了不断的变化、挫折和成功。在这个过程中，我知道了成为我人生的主体生活比什么都重要。充满希望和恐惧的人生，谁都可以成为有勇气的主人。

한국어