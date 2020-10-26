YouTube将公开4部“线上首尔旅行”视频. October. 26, 2020 07:55. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 首尔市25日表示，以因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而难以访问韩国的外国人为对象，制作了可以间接体验首尔的YouTube(油管)。 6日首次公开的《线上首尔生活(Online Seoul Life)》由意大利出身的电视人阿尔贝托•莫迪和印度出身的乐基出演，内容包括访问首尔各处进行体验和介绍的内容。4部视频以首尔的宫殿和韩屋、大众交通、世运商街、汉江公园便利店拉面和共享单车等为主题。通过这些视频，介绍首尔市政策“优秀韩屋认证制”、“智能交通系统”、“世运商街重建计划”、“共享单车”等。由共4部组成的该视频系列将从6日开始到下月16日为止，每周一下午5点在首尔市官方英文YouTube频道公开。出演者虽然用韩语对话，但为外国观众提供英语字幕。

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