联合国正式讨论韩国公务员遭枪击事件……“违反《朝鲜人权法》”. October. 26, 2020 07:56. by 兪載東, 崔智善 jarrett@donga.com,aurinko@donga.com. 上个月发生在西部海域上的朝鲜军人开枪打死韩国海洋水产部公务员事件被正式报告给了联合国。 据驻联合国韩国代表部和“美国之声”广播25日报道，联合国朝鲜人权特别报告官托马斯·奥海亚·金塔纳当地时间23日在联合国大会第三委员会远程会议上表示：“最近被朝鲜军人杀害并焚烧尸体的韩国公务员事件是恣意杀害平民的行为，违反了国际人权法。”“朝鲜当局应该立即修改作为防控新冠疫情政策的一环（允许向接近国境的人士）使用子弹的政策。”此前，金塔纳本月中旬在向联合国大会提交的朝鲜人权报告中强调：“朝鲜必须公开所有信息，并向家属赔偿。” 韩国驻联合国代表部也参加了当天的会议，并发言称：“朝鲜应该协助查明真相。”副代表吴贤珠（音）表示：“希望朝鲜能响应我们提出的彻底进行联合调查的要求”，“为了磋商相关事宜，韩朝军队通信线路也应该恢复。” 但是，韩国政府继去年之后，今年似乎也不会加入联合国朝鲜人权决议案共同提案国。据“自由亚洲”电台报道，决议草案起草国欧盟发言人表示：“韩国没有参加朝鲜人权决议案会议，也不会加入共同提案国。”

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