将三星电子培养成世界顶级企业的李健熙会长去世. October. 26, 2020 07:56. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 将三星电子培养成世界顶级企业的三星电子会长李健熙25日去世。享年78岁。 据三星透露，李健熙当天在首尔市江南区三星首尔医院，在夫人前三星美术馆馆长洪罗熙、儿子三星电子副会长李在镕、长女新罗酒店社长李富真、次女三星福祉财团理事长李书贤等家人的注视下安然离开了人世。三星方面表示：“葬礼将根据故人和遗属的意愿，简单地举行家属葬礼。” 故人在2014年5月10日晚因急性心肌梗塞导致心脏麻痹晕倒后，长期住进了三星首尔医院。据悉，6年来他一直与病魔抗争，最近病情急剧恶化。故人在1999年11月接受肺部淋巴癌手术后，为了保护呼吸器官，在冬天曾前往美国和日本的温暖空气清新的地区居住。 故人1942年1月9日出生于大邱，是三星集团创始人李秉喆的第三个儿子，在1970年代中期被选为领导集团的接班人。李秉喆去世后，李健熙于1987年12月以45岁的年龄成为三星集团总裁。 故人被称为“天才经营者”。三星电子占据世界第一的智能手机、半导体、电视领域都是从故人手中诞生的业绩。三星高层相关人士回忆说：“在进入半导体领域时，三星专门管理层曾担心‘会毁掉公司’”，“他凭借特有的宽广眼光、对细节与众不同的执着，战胜了忧虑，取得了天才般的成果。”当天上午，三星向职员们另行公告称，“怀着惋惜和悲伤的心情发布会长的讣告”，“会长是真正值得骄傲的三星人”。 故人在经营企业之外，还在韩国的体育、文化界留下了有意义的足迹。他在1996年当选国际奥林匹克委员会委员，在2011年7月申办2018年平昌冬奥会时也起到了重要的作用。1999年，三星向朝鲜赠送了带有“三星”品牌的电视机等，在对朝事业上也起到了带头作用。 葬礼将在三星首尔医院举行。三星方面表示，考虑到新冠疫情的影响，拒收花圈拒绝吊唁。预计墓地将选在爱宝乐园或京畿水原。

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