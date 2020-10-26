《纽约时报》：“让三星成为电子业界的巨人”. October. 26, 2020 07:56. by 李世亨 turtle@donga.com. 25日上午，三星集团会长李健熙去世的消息传开后，主要外媒立即以紧急快讯进行了报道。外媒重新回顾了李健熙将三星培养成跨国企业的领导能力，称其为“令三星成为电子业界的‘巨人（titan）’”（《纽约时报》），“令三星转变成为国际品牌”（《华尔街日报》）等。 《纽约时报》报道称，“李健熙会长继创始人、父亲李秉喆会长之后开始领导三星的时候（1987年），三星被认为只是一个在欧美销售廉价电视和劣质微波炉的公司”，“在李健熙的不懈努力下，1990年代初期三星在存储器半导体领域超越日本和美国的竞争对手，成为了领跑者（pacesetter）”。 《华尔街日报》评价称：“李健熙会长将曾是二流电子企业的三星转变为世界最大的智能手机和电视制造企业”，“三星从智能手机和半导体到生命保险和娱乐设施，成为了全球品牌。”《金融时报》介绍了三星动作迅速的组织文化，并援引日本索尼高管的评价说：“在指挥官（李健熙会长）的指示下，三星成为一个充满了准备奔赴前方、牺牲自己的人的组织。” 外媒详细报道了李健熙1993年6月在德国法兰克福召集公司高管们说“除了妻子和子女，要改变一切”、发表“新经营宣言”、以及1995年3月在三星电子龟尾工厂焚烧次品率较高的15万多部手机（当时市价约500亿韩元）并强调“品质经营”等轶事。 日本媒体在报道李健熙去世的消息时，强调了与日本的缘分。《读卖新闻》报道称，“李健熙会长在少年时期曾在日本生活过，1965年毕业于日本私立名门早稻田大学”，“据悉，李会长尊敬松下幸之助（1894∼1989），精通日本企业的品质改善和经营手法”。《朝日新闻》报道说：“（李健熙会长就任）当时，三星电子虽然没有具有世界市场占有率的商品，但通过果断的投资，在半导体、手机等领域培养成为世界第一的企业。”日本广播协会（NHK）将李健熙描述为“韩国代表性领袖风范的经营者”。 中国官方媒体新华社重点报道了李健熙2014年起住院后去世的消息。在中国最大的门户网站百度上，李健熙去世的消息实时登上了主要新闻的上端。

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