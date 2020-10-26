首尔马拉松无接触跑线下大赛盛大举行. October. 26, 2020 07:56. by 李憲宰 uni@donga.com. 秋天的天空又高又蓝。在地面上，跑步者们难得一起奔跑。这就是新型冠状病毒肺炎(COVID-19)时代，国内首次举行的线下马拉松比赛。 24、25日，在首尔蚕室综合运动场以前所未有的新形式举行了马拉松比赛。这是代替因新冠疫情余波推迟至明年的世界六大白金标赛事“2020首尔国际马拉松暨第91届东亚马拉松”而举行的“2020首尔马拉松恩无接触跑线下大赛”。 受新冠疫情影响，马拉松比赛大部分以“虚拟跑(利用苹果，在各自想要的地方跑步)的形式进行。但是当天，跑步者可以互相为对方加油打气，尽情享受跑步的乐趣。 大赛按照生活防疫标准，在彻底的防疫下进行。全体参加人员限定为800人，所有参加者及相关人士都填写了问诊表。大赛运营也把重点放在了最大限度地减少参赛者的接触上。参赛者在周六、周日两天分成10个组，每组80人，在不同的时间段进行比赛。在奥运会主赛场和辅助赛场共跑10圈，总长10公里，同组的参赛者也在不同赛道跑步。在总共8个赛道中，规定参赛者在1号、4号、7号跑道跑步。也就是说完全断绝了接触。大赛主办方在进行线下比赛之前，实施了6次虚拟比赛任务，对完成1次以上任务的参赛者，优先赋予了线下比赛申请资格。 参加者们的反应非常热烈。李允美(39岁•公务员)说：”在野外和其他人一起跑，感觉找回了刚开始跑马拉松时的激动心情。和每天在家门口独自跑的时候感觉不一样。“金宝恩(32岁•公司职员)也说：“能够感受到清爽的早晨的空气和跑完全程的喜悦。我原本就喜欢马拉松，但今后会更加喜欢。”李某对自新冠疫情以后首次举办的线下大赛的魅力如是说。“事实上，上周二我跑完了虚拟比赛纽约马拉松大赛全程。但是与队友们一起欢笑、挥汗如雨的本次大赛感觉更好。” 另外，国民之党代表安哲秀也参加了跑步活动，引起了人们的关注。比赛结束后，他说：“我认为在新冠肺炎时代以这种方式举行马拉松比赛很有意义。希望下次能举行更多人聚集的大赛。”

한국어