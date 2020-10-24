浦项制铁时隔3个月成功转亏为盈. October. 24, 2020 08:05. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 受新冠疫情的影响，浦项制铁第二季度（4月至6月）首次出现亏损，但在第三季度成功扭亏为盈。分析认为，这是随着全球钢铁需求的恢复钢铁价格上升带来的结果，预计第四季度也将继续保持稳定趋势。 浦项制铁23日发布公告称，以单独标准统计，第三季度暂定销售额为6.5779万亿韩元，营业利润为2619亿韩元。根据合并标准统计，销售额为14.2612万亿韩元，营业利润为6667亿韩元。第二季度因新冠疫情导致全球世界钢铁需求减少，浦项制铁出现了超过单独标准1000亿韩元的赤字。因作为集团老大的浦项制铁的业绩低迷，整个集团第二季度的营业利润也停留在1677亿韩元。 但是进入7月份以后，随着全球复工复产和汽车需求的持续恢复，氛围出现了逆转。恰好光阳制铁厂第三高炉在7月重新投入生产，可以灵活应对全球需求的增加。与此同时，随着中国钢铁需求激增，第三季度国际市场价格比第二季度上涨40%至50%，这也是扭亏为盈的重要原因。浦项制铁营销战略室长金英中（音）解释说：“从第三季度开始，随着汽车和家电等工厂恢复正常，销量开始扩大。” 浦项制铁预计主力钢铁事业在第四季度也将呈现稳定的趋势。因为钢铁价格季节性上涨的特殊性，再加上世界各国为克服新冠疫情扩大财政支出，预计价格上调和需求增加将会持续。直接投资矿山、构筑稳定的原料调配网等，降低成本的努力也将有助于改善收益性。 子公司的业绩也很好。浦项能源和浦项化工分别受扩大液化天然气的直接引进和充电电池用正负极材料销售增加的影响，销售额和营业利润比第二季度有所增加。浦项国际和浦项建设也延续了现有事业坚挺的业绩趋势。特别是随着海外子公司恢复因新冠疫情的停止的营业活动，业绩正在迅速改善。 浦项制铁内部分析认为，之所以能迅速摆脱新冠疫情的紧急状况，是因为重视现金流的经营战略。实际上，浦项制铁会长崔正宇从今年初开始，为了应对经济停滞，要求所有子公司先筹措资金，减少库存，减少运营资本等，致力确保现金。得益于此，第三季度集团整体负债比率为71.8%，比前一季度下降了0.7个百分点，净借款减少1.5万亿韩元，为5.7万亿韩元。

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