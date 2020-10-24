大检察厅基调部长李正洙接任首尔南部地方检察厅厅长. October. 24, 2020 07:49. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 大检察厅企划调整部部长李正洙（音）（51岁，司法研修院第26期）23日被任命为负责调查青柠资产运营（音）基金欺诈疑惑的首尔南部地方检察厅检察长。这是前首尔南部地方检察厅检察长朴淳哲（音）（56岁，24期）在前一天批评法务部长秋美爱行使调查指挥权为“政治盖过检察”并表明辞意后刚过一天的事情。 法务部当天表示：“为了不让引起国民疑惑的青柠相关事件的独立调查指挥体系出现空白，接受了朴淳哲的意愿免职，并任命李正洙接任首尔南部地方检察厅检察长，立即投入工作。”法务部还嘱咐说：“希望以新任检察长为中心，毫不动摇地独立于法务部、大检察厅及政治圈中，只关注国民，迅速、彻底地查明真相。” 李正洙在人事任命之后发表立场称：“在非常重要的时期担任职务，我感到了沉重的责任感”，“为了毫不动摇地抓住中心，查明真相，我会公正彻底地进行调查。”李正洙在今年1月秋美爱就任后的第一次检察高层干部人事调动时晋升为检察长。文在寅政府执政初期的2017∼2018年，他被派遣到国家情报院，担任国情院清除积弊的特别工作组部长检察官。指挥青柠事件调查的首尔南部地方检察厅刑事6部部长金洛贤当时也在该特别工作组里工作。

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