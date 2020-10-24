孙兴慜在欧洲联赛小组赛首轮比赛中进球，连续3场比赛破门得分. October. 24, 2020 07:49. by 金正勋记者 hun@donga.com. 下半场第39分钟，托特纳姆热刺队以2比0领先。马特•多赫蒂起球，卡洛斯•维尼修斯用头将皮球顶向了对方禁区左侧。这时，“超级Sony”孙兴慜(28岁)闪电般插入禁区，用左脚射门，彻底锁定胜局。 23日，在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的2020∼2021欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛(前身欧联杯)小组赛J组首轮比赛中，孙兴慜攻入一球。本场比赛孙兴慜担任替补，在球队2比0领先的下半场第17分钟替补上场，攻入制胜一球，帮助球队以3比0取得了完胜。至此，孙兴慜最近3场比赛连续取得进球。 上赛季英格兰足球超级联赛(EPL)排名第6位，经过资格赛考验进入欧洲联赛决赛圈的托特纳姆热刺队以3比0轻松击败林茨队(奥地利)，在J组处于领先地位。 当天，托特纳姆热刺队让前锋孙兴慜和哈里•凯恩坐在替补席上，由维尼修斯、卢卡斯•莫拉、加雷斯•贝尔、埃里克•拉梅拉组成攻击阵容。开场仅18分钟，莫拉和维尼修斯就联手为球队取得领先，上半场第27分钟，对方球队制造乌龙球，托特纳姆热刺队相对轻松地掌控了比赛。 孙兴慜在因腿筋受伤曾短暂离开赛场一段时间，复出后在5日与曼联队的英超第4轮、在国家队A级比赛日后的19日与西汉姆联队的英超第5轮比赛上取得进球，算上本场比赛，他在正式比赛中连续3场比赛保持得分。本赛季出战8场比赛的孙兴慜凭借当天比赛的进球总进球数已达到9个。平均每场比赛打进1.13球。在英超中攻入7球并列射手榜榜首的孙兴慜，在欧洲联赛第三轮资格赛和资格赛决赛中各进一球，在尚未打完10场比赛的情况下，本赛季有望取得两位数的进球。 外媒也对孙兴慜的出色表现赞不绝口。英国媒体BBC报道说：“今天孙兴慜的进球使得托特纳姆热刺队完美地开始了小组赛征程。孙兴慜冷静地将球踢进了球门下角。”本月初从葡萄牙本菲卡队租借加盟后，身穿托特纳姆热刺队队服进行首场比赛的维尼修斯，从首秀开始就贡献2次助攻，给人留下了深刻的印象。

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