痛彻心扉的后悔. October. 24, 2020 07:49. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 每个人都会迎来人生的重要时刻。有可能是仅剩40天的高考，或者是在封冻的招聘市场好不容易才有的入社面试。模拟考试中，很好地解决问题，或者在模拟采访中流利地发言，但一旦面对真正的实战，却把事情搞杂了。 最近在电视节目中名声大噪的高尔夫明星朴世莉虽然是综艺新人，但在镜头前不会轻易动摇。在直播中游刃有余的样子让人想起了她全盛期现役选手时期堂堂正正的步伐。 在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛上取得韩国选手最多胜利25场的朴世莉在延长赛中取得了6胜不败的成绩。高尔夫比赛的延长赛大部分采用“突然死亡法(suddendeath)”。正如“死亡”一词所示，一个洞的结果与命运息息相关。紧张感达到了最高潮。在进行过5次以上延长赛的选手中，胜率达到100%的选手只有她。在代表性的精神体育运动高尔夫中，足以被赋予“强心脏”这一代名词。 最近在LPGA巡回赛上首次获得大满贯赛冠军的金世煐的后劲不亚于榜样朴世莉。在韩国女子职业高尔夫巡回赛上取得的5个冠军中有4个是后来居上的逆转冠军，进入LPGA巡回赛后，她在延长赛上取得了4胜不败的成绩。4次延长赛都是在第一回合中获胜，而且还是以3次小鸟球和1次老鹰球确定了胜利。这就是我们听到的“最后一轮经常穿的红裤子会施魔法”的称赞的原因。 曾在公共墓地培养胆量的朴世莉在被问到强大后劲的秘诀时，她回答道：“对冠军的渴望越大，放下心来比赛才是最重要的。”同时，她还介绍了自己独有的训练方法。“盲目地多打球不是本事。实际上，在比赛中遇到的情况和应对失误的要领都反复练习过无数次。”金世煐在睡觉前会经常进行意象训练，如如何应对延长战、以及一杆之差(领先或落后)等状况。 金世煐是公认的跆拳道3段选手。朴世莉到中学为止一直担任田径选手。通过接触多种运动，培养应用能力，强化体力，在延长赛中也不甘示弱，发挥出高度的集中力。虽然金世煐被称为“胜负师”，但她在LPGA大满贯赛事中28次挑战期间与冠军失之交臂。在冠军门槛上自取灭亡的情况也很多。对此她表示，“这是因为欲望过于强烈，容易情绪化。保持一颗平常心，学会了迂回进击，终于实现了梦想。” 李承烨击出了历届韩国职业棒球季后赛最多本垒打14个，在奥运会、亚运会等主要比赛上，李承烨也显示出了“巨炮”的面貌。这样的他在韩国大赛每个击球位上的三振率为24.4%，大幅领先常规赛(16.3%)。这也从侧面证明了猜击(Guess Hitting•解读对方投手的投球组合后预测下一个球的质量和球道的击球)大师李承烨在“一棒”决定胜败的短期作战中，更加无所畏惧地挥动着自己手中的球棒。“越是重大的比赛，对方的牵制就越严重，复杂的球会朝你而来。这时周围的期待感会增大。越是这样，越不能头脑复杂。比起很多想法，更应该相信自己的实力和经验。” 金妍儿成为“花滑女王”并不是因为她在冬奥会上发挥了120%的水平，而是她即使面对百般压力也毫不动摇，将平时的实力投入到冰场上的结果。高尔夫传奇人物鲍比•琼斯曾说，“在高尔夫中最重要的距离是双耳之间的5.5英寸。”也就是说，头脑要控制身体。孟子强调不动心。这需要内在的修养。向着目标前进时，汗水和眼泪是最基本的。在此基础上，还要在面临决定性考验时调整好心态。这样才能点好龙的眼睛，完成一幅完美的画。

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