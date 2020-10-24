特朗普：“金正恩在奥巴马政府时期拒绝会谈”；拜登：“朝鲜同意削减核武器才能会面”. October. 24, 2020 07:49. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、纽约=常驻记者 柳在东 lightee@donga.com,jarrett@donga.com. 美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登当地时间22日进行最后一次电视辩论，就对朝鲜政策发生了激烈冲突。与第一次讨论不同，两名候选人没有插话或说粗口，在冷静的氛围中就外交安保、健康保险、移民等6个主题展开了激烈的政策对决。 ○ 特朗普：“与金正恩关系良好”vs 拜登：“金正恩是暴力分子” 在东南部田纳西州纳什维尔，由NBC主播克里斯汀·韦尔克主持进行的当天的辩论中，两位候选人在对朝政策上出现了明显的分歧。 当被问到“朝鲜公开有史以来最大规模的洲际导弹并持续开发核武器，这是否意味着背叛”时，特朗普回答说，“虽然曾有可能发生核战争，但并没有发生战争”，并回答称一直与朝鲜国务委员会委员长金正恩保持着良好的关系。接着，他声称自己通过改善与金正恩的关系，缓和了当时的紧张气氛。他说：“朝鲜当时一塌糊涂，（我就任后的三个月）是非常危险的时期。”他在自夸阻止了与朝鲜的战争的过程中，还错误地提到了首尔人口是3200万名。 相反，拜登则三次称金正恩为“暴力分子”，指责特朗普“把朝鲜正当化，与暴力分子对话”。关于与金正恩举行首脑会谈的条件，他表示：“只有他同意减少其国家所拥有的核力量的条件下，我们才会见面。韩半岛必须成为无核地带。”据分析，拜登的立场是，在维持强硬的对朝原则论的同时，如果本人当选，将根据朝鲜采取的无核化措施程度，开放举行美朝首脑会谈的可能性。 特朗普主张，奥巴马前政府曾推进与金正恩举行首脑会谈，但遭到了拒绝。他声称，“他（金委员长）不喜欢奥巴马。不想进行首脑会谈”，突出只有自己才是能与金正恩进行会谈的领导人。对此，拜登驳斥称：“在希特勒入侵欧洲之前，我们也同他有着很好的关系。” 针对最近被曝光的持有中国秘密账户争议，特朗普解释说：“作为商人拥有多个账户，中国的账户在竞选总统之前就已经关闭。”拜登就特朗普提出的自己和儿子亨特从俄罗斯和中国收受金钱的疑惑反驳称，“没有从任何国家得到一分钱”，并警告称，“任何试图介入大选的国家都必将付出代价”。 ○ 由于特朗普的“模范生”模式，辩论成为平静的政策辩论 两名候选人从辩论初期开始就互相攻击。就新冠疫情的应对，特朗普说，“我们已经渡过了难关，我们学会了和新冠一起生活的方法”，拜登立刻提到造成22万人死亡的事实，并反驳道，“我们正在学习和新冠一起死亡的方法”。拜登直接攻击称，“不能让有责任的人留在总统位置上”，并攻击特朗普政府强制将南部边境的非法移民子女分开拘押的做法是“犯罪行为”。特朗普听到后对拜登回击道：“47年的政治生涯中，（你总是）光说不做。” 与被评价为“乱七八糟”的上月底第一次辩论相比，此次辩论更加冷静流畅。特朗普一边记录拜登的发言一边倾听，他并没有露骨地插话，而是问韦尔克主持人，“如果可以的话，我可以多回答几句吗？”《华盛顿邮报》报道称，“（每个主题2分钟的）每个候选人的开场白时间里，都采取了让对方候选人不能插嘴的静音措施，此次辩论中得以确认了两名候选人在很多事情上的明显分歧”。 美国有线电视新闻网（CNN）在辩论结束后进行的舆论调查结果显示，53%的人认为拜登在辩论中获胜，39%的人认为特朗普在辩论中获胜。在民意调查公司YouGov的调查中，拜登的好评率（54%）也领先于特朗普（35%）。

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