朝中两国都强调“抗美”并相互贴近，韩美之间的矛盾却日益加深. October. 24, 2020 07:50. . 中国国家主席习近平昨天在称呼中国军队参加6·25战争的“抗美援朝70周年纪念活动”中表示：“中国国家安全受到严重威胁后，答应了朝鲜的要求。“这是以正义之师行正义之举。”他再次强调，参加朝鲜的南侵战争是“正义的胜利”。他似乎针对美国表示：“任何一个国家、任何一支军队，不论多么强大，如果恃强凌弱、倒行逆施、侵略扩张，必然会碰得头破血流。” 虽然中国强调抗美援朝确实具有70周年这一浓厚礼仪性的“爱国主义历史观正当化”性质，但在日益激化的美中矛盾中，朝中关系更加密切这一点不容忽视。习主席作为中国最高领导人时隔20年再次亲自出席纪念活动并发表讲话，呼吁与美国全方位“打击中国”进行对抗的决死抗争精神。 朝鲜也在积极配合。国务委员会委员长金正恩前往平安南道桧仓郡的中国志愿军陵园，向毛泽东的儿子毛岸英墓献花，还向中国沈阳和丹东的纪念陵园和纪念塔送了花篮。朝鲜经历了对朝制裁、新冠疫情、水灾等三重苦难，迫切需要中国的援助，因此认为加强朝中关系是延长生命线的机会。 与朝中两国不同，韩美之间只流淌着冷气流。在上周举行的韩美年度安保磋商会议上，双方就各种同盟悬案暴露出分歧和矛盾。此后，美国方面甚至表现出了露骨的不快感。国防部长马克·埃斯珀列举了10多个对抗中国威胁的亚洲国家，排除了韩国。美国国务卿蓬佩奥的亚洲四国巡访计划中没有包括韩国。令人怀疑是不是要无视关系别扭的韩国。 不管10天后的美国总统选举中谁当选，美中矛盾都会继续下去。在昨天的电视辩论中，唐纳德·特朗普和乔·拜登两名候选人互相提出了对方有关中国的疑惑，就谁更坚决地针对中国展开了竞争。不管下届美国总统称金正恩为“朋友”还是“流氓”，朝鲜都会更贴近中国。韩国怎么样？越是美国的政治变动期，越应该重视同盟外交。不会以为，总统换人了，官僚、议会、美国人也会换掉。

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