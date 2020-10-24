中国外交部长王毅下月访问日本时有可能访问韩国. October. 24, 2020 07:50. by 韓基渽 record@donga.com. 据悉，正在推进下月访问日本的中国外交部长王毅(照片)也将访问韩国，讨论中国国家主席习近平的访韩事宜。 日本《共同社》22日称“王毅部长正在调整访问日本的日程”，并认为最有利的时期是下个月。王毅部长在本月中旬访问日本的途中，为访问韩国与韩国政府进行了协调，但随着访日日程被推迟，访韩也被推迟。因此，有观测认为，此次他也将接连访问韩国和日本。外交部当局者表示：“(王毅部长的访韩)尚未确定，访日和访韩并不一定有联系。正在就韩中高层交流进行沟通。” 外交消息灵通人士表示：“政府仍然认为习近平主席今年成功访韩的可能性较大。”因此，如果王毅部长确定访韩，预计习近平主席访韩相关事宜也将进行讨论。今年8月，青瓦台国家安保室长徐薰与访问釜山的中国共产党中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会面后表示，“中国确认‘韩国是习主席优先访问的国家’。” 据悉，外交部长官康京和将于下月中旬访问美国，与美国国务卿麦克•蓬佩奥举行会谈。康部长在21日和22日两次与蓬佩奥国务卿通话后，曾表示，“将应蓬佩奥国务卿的邀请访问美国。”考虑到蓬佩奥国务卿将于本月25日至30日访问印度、印度尼西亚等国的日程，他很有可能在下月3日美国总统大选后访美。 蓬佩奥国务卿本月初访问日本时，也曾试图访问韩国，但因美国总统特朗普确诊感染新冠肺炎而紧急取消了访韩日程。原定于本月举行的韩美、韩中外长会谈很有可能在下月同时举行，因此，根据美国大选结果，美中向韩国发出的信息也备受关注。

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