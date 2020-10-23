美国称“明年难以完成战时作战指挥权检验”……韩国政府应放弃“任期内移交”重新制定时间表. October. 23, 2020 07:48. . 据悉，美国在上周举行的韩美年度安保磋商会议上表示，明年很难进行有关旨在移交战时作战指挥权的对韩国军队联合指挥能力的检验。韩国政府曾设想明年上半年实施今年因韩美联合军演缩减而推迟的第二阶段检验，并在下半年完成第三阶段检验，但美国表示明年连第二阶段检验都有困难。如果明年的检验被推迟，那么现政府任期内移交战时作战指挥权实际上将化为泡影。 明年检验日程也很难的美国立场再次确认了韩美之间围绕移交作战权的分歧。美国已经在安保磋商会议上表明了明确的态度。国防部长马克·埃斯珀针对提出“提前具备条件”的韩国表示，“这需要时间”。进而，针对韩国希望确定具体移交时期，美国摆明立场称明年日程也很难马上安排。 韩国政府的正式目标是“提前移交”，而不是“任期内移交”。但是，政府和军队内部将目标定为2022年初，各种国防改革和防卫力增强计划都与此相匹配。但是在朝核谈判的长期胶着中，联合演习取消或缩小，再加上新冠疫情的影响，韩国军队联合指挥能力的检验也被推迟，因此出现分歧在所难免。 在最近的国会国政监查中，针对朝鲜核威胁的各种确保战斗力计划漏洞不断，朝鲜举行大规模阅兵式，展示了大量新型战略和战术武器。移交作战权的三大条件，即韩国军队的联合防卫主导能力、朝鲜核导应对能力、韩半岛安保环境的营造等，不但没有满足其中任何一个条件，相关条件反而恶化。即便如此韩国仍急于在任期内完成，只能被美国奇怪看待。 还有10多天的美国总统选举将对韩国安保和对外关系产生不小的影响。但是，不管美国选举结果如何，“以条件为基础的作战权移交”原则不会改变。不能把关系到国家生存和安危的问题按照我们的政治日程而焦躁不安，也不能趁此把美国的政治变动当作机会。韩国政府的时间表上已经出现了很多漏洞。首先应该制定填补空白的方案，重新设计时间表。

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