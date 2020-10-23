“反口罩”医生们与欧洲第二波新冠疫情. October. 23, 2020 07:48. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 17日下午，记者与家人一起造访了位于法国巴黎15区的一家医院。因为担心今年冬天同时流行新冠肺炎和季节性流感的“双重流行”。 进入诊疗室的那一瞬间，首先映入眼帘的是没有戴口罩的医生。该医生在封闭的小小诊室里紧挨着患者打针。在解说注意事项时，还溅到了唾沫星子。心想“不应该这样啊”，医生笑着说：“戴口罩不是义务吗？为了患者请戴上口罩。”医生立即作出神经质的反应，怼上了。 “戴口罩就安全吗？都没有用的。这是政府在给我们洗脑。” 当记者做出“真荒唐”的表情时，医生立即表示：“新冠病毒现在已经没那么危险了。你正被政治家的谎言忽悠了。”也不是在网络空间，而是在医院见到的医生居然是这种主张，让人觉得不现实。在没有疫苗的情况下，口罩是预防新冠病毒的必备品。法国政府也从7月起要求在公共场所义务性戴口罩。 尽管如此，法国正在开展“反口罩”运动。社会党下属的让-乔雷斯基金会上个月与学者一起对支持“反对口罩”的1000多人进行了观点调查。其中90%的人回答称，新冠病毒并不危险，但政府一方面想给大型制药公司带来利益，另一方面又让国民陷入恐惧之中，试图使统治变得容易。94%的人表示即使疫苗问世也不会接种。 更令人惊讶的是，大多数“反对口罩”的支持者们并不是讨厌防疫的青少年或20多岁年轻人。平均年龄为50岁，教育水平也较高，因此36%从事经营、专业工作。在脸书上开展“拒绝口罩”运动的医生伊夫·安格莱就是代表性例子。 记者当天从医院回来后，在晚上9点以后携带采访用移动许可证，游览了香榭丽舍等繁华街道。受新冠疫情的影响，大城市从17日开始实施宵禁（晚9时至次日6时）。但在宵禁时间，也有一些人坐在长椅上聊天。由于从2010年开始实施《公共场所禁止遮挡脸面法》，也有人主张“戴口罩是非法的”。法律专家经过验证发现，口罩不是全部遮住脸，不属于相关法律对象。 17日，法国新增确诊病例32427例，是自疫情暴发以来最多的一天。重症患者室的住院患者也超过了2000人。法国政府计划将国家保健紧急状态延长到明年2月，并扩大宵禁令实施地区。曾开展“反口罩运动”的德国、英国、西班牙等国的情况也类似。曾经连口罩都以“不想戴”为由开展反对运动的人，现在又面临着禁止移动、禁止聚会的3月全面封锁时期。 最近经常向周围的法国人介绍“杀鸡用了宰牛刀”的韩国谚语。第二次扩散正在变得非常猛烈，如果用“牛刀”能“杀掉”还算是万幸的。这让人思考，不仅是传染病问题，相信“自己想要相信的事情”而不是客观事实，是多么危险。

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