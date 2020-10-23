SKT决定示范运营利用5G-VR早期发现老年痴呆症的照料服务. October. 23, 2020 07:49. by 李建赫 gun@donga.com. SK电讯公司决定，利用第5代(5G)移动通信和虚拟现实(VR)，示范运营早期发现是否患有老年痴呆症的照料服务。 22日，SK电讯与釜山大学医院、创业公司Looxid Labs签订协议，表示将从下月开始提供结合5G、VR、人工智能(AI)早期发现认知障碍的项目。来到釜山痴呆症安心中心的老人戴上VR耳机玩拼图和记忆力游戏等，机器的传感器通过分析生体信号来检查认知能力。 SK电讯通过云服务帮助管理大容量数据。 Looxid Labs公司提供分析VR机器使用者的视线和脑电波等生体信号的技术，釜山大学医院则对检查结果进行远程监控，对痴呆预防项目进行升级。

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