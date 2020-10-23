韩国击球手WS首支安打-得分... 崔志万成为坦帕湾队获胜的功臣. October. 23, 2020 07:49. by 黃奎引 kini@donga.com. 坦帕湾魔鬼鱼队所在的内野手崔志万(29岁)作为韩国击球手首次在“秋季精英赛(Fall Classic)”世界大赛(MLB总决赛)舞台上击出安打并得分，帮助球队取得了宝贵的世界大赛首场胜利。 坦帕湾魔鬼鱼队22日在美国得克萨斯州阿灵顿环球生命公园球场举行的2020美国职棒大联盟世界大赛(7战4胜制)第2场比赛中，以6比4击败了洛杉矶道奇队，洗刷了第1场比赛失利带来的挫败感。作为坦帕湾队的4号击球手兼1垒手首发出场的崔志万取得3个有效击球、1支安打，并两次成功得分。 第1局上半局，崔志万在职业生涯首次世界大赛击球位上被三振出局，之后在球队以1比0领先的第4局上半局，第二次击球位时，成功进垒。在1人出局1人在垒的情况下，打了一个滚向2垒手前面的慢地滚球，道奇队的2垒手恩里克•埃尔南德斯抓住这个球，将球传给游击手科里•席格，并抓住了1垒跑垒员兰迪•阿罗萨雷纳。这期间崔志万踏上了1垒。记录上显示的是2垒手前地滚球。 在下一位击球手曼努埃尔•马尔戈特击出安打时，崔志万跑到2垒，在后续乔伊•温德尔的右中间2垒打时，他一下子跑到了本垒。这是韩国人击球手在世界大赛上首次得分的瞬间。 在世界大赛舞台上击出的第一支安打也成功转化成得分。在以球队5比2领先的第6局上半局，崔志万作为首发击球手出场，在2坏球2好球的情况下，面对道奇队第5投手乔•凯利投出的时速157公里的球，击出了干净利落的右前安打。崔志万在下一个击球手马尔戈特左前安打时成功跑上3垒，在温德尔的左外野手牺牲腾空球时进入本垒，当天第二次得分。 崔志万在球队以6比3领先的第7局上半局，在2人出局1、2垒有人的情况下，被右撇子击球手麦克•布罗索赶下击球位，从而结束了当天的比赛。当时道奇队的投球区土墩站着左手投手艾利克斯•伍德。 坦帕湾队在第4局2人出局前，把2被安打、2失分、9个三振出局的首发投手布雷克•斯内尔提前换下场，使出关键招，取得了宝贵的胜利。替补斯内尔上场的尼克•安德森在1又3分之1局内失1分成为胜利投手，迭戈•卡斯蒂略取得了保局成功。在击球位上，2号击球手布兰登•劳表现得非常出色。继第1局击出1分本垒打后，他在第5局又击出2分本垒打，取得了5个有效击球、2支安打、3打点的成绩。 目前两队战成1比1平，将于24日上午9时8分在同一地点进行第3场比赛。道奇队的首发投手将由右手强速球投手沃克•比勒担任，崔志万首发出场的可能性很高。从当天开始为期3天的本轮系列赛第3至第5场比赛是坦帕湾队的主场比赛。

한국어