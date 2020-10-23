蓬佩奥在回答“没有弃核的终战宣言”相关问题时称“美国看待朝鲜无核化的方式不变”……事实上拒绝. October. 23, 2020 07:49. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、崔智善记者 lightee@donga.com,aurinko@donga.com. 美国国务卿蓬佩奥（照片）当地时间21日再次强调美国政府的立场，即文在寅总统推进的韩半岛终战宣言包含在朝鲜无核化进程中。 蓬佩奥当天在国务院大楼举行的媒体吹风会上，被问及“终战宣言在没有朝鲜弃核时是否可行”时，他回答说：“从朝鲜的无核化、朝鲜居民的更光明未来的观点出发，美国看待包括可以改变朝鲜和韩国之间状态的文件在内的热点问题，其方式完全没有变化。”其要义是，把韩半岛的停战状态转换为结束战争的终战宣言，不能与朝鲜无核化分开讨论。 蓬佩奥同时再次敦促朝鲜重返对话。他说：“我们一直坚信，为了世界的和平和稳定以及朝鲜居民，我们能够取得重要而美好的结果”，“希望回到谈判桌上来，认真展开最终能够延续韩国总统所说内容的讨论。” 国务院当天宣布，蓬佩奥将于25日至30日访问印度、斯里兰卡、马尔代夫和印度尼西亚。他计划与国防部长马克·埃斯珀一起在印度新德里举行每年一度的“2+2会谈（防长+外长会谈）”。从路线上看，预计美国推动的反华联盟和“四方机制”（美国、日本、澳大利亚、印度的四方合作机制）的讨论将全面展开。 蓬佩奥曾计划本月初同时访问日本和韩国，但由于美国总统特朗普确诊感染新冠病毒，取消了韩国之行，只访问了日本。据悉，美国国务院当时表示，访问韩国的计划被迫延期，并向韩国外交部转达了10月份巡访亚洲地区时重新推进这一计划的意向。但是这次也被排除在外，有人认为有可能是美国对韩国的关心和集中度下降。 据韩国外交部透露，在这种情况下，外交部长康京和和蓬佩奥国务卿21日和22日两次通电话，就韩美两国之间悬而未决的问题、全球悬案等进行了合作。外交部表示，应蓬佩奥的邀请，康京和将于近期访问美国，举行韩美外长会谈。韩东大学教授朴元坤（音）评价说：“在总统选举局面下没有外交上的突破口，所以康京和外长决定亲自访美。”

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