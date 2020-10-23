方济各教皇：“同性情侣也是主的子女，理应受到法律保护”. October. 23, 2020 07:50. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 罗马教皇方济各(照片)公开支持了对同性情侣的法律保护。对此，宗教界保守势力立即进行了反驳，引发了争议。 据英国广播公司(BBC)等媒体报道，方济各教皇在21日在意大利罗马国际电影节上作为开幕作品上映的纪录片《方济各》中表示：“同性恋者也是主的子女，拥有成为家族一员的权利。不能因为同性恋者这一身份而被抛弃或变得不幸。”他接着说，“应该制定同性之间的‘市民结合法(Civil union law)’。这是他们能够受到法律保护的途径。” 同性之间的市民结合法虽然不承认同性情侣的结婚，但承认其与异性之间的结婚拥有同等法律地位。在一些欧洲国家和美国的部分州实行。美联社(AP)评价说，“方济各教皇成为公开支持同性结合法的历代首位教皇。” 虽然天主教教理书中规定“在任何情况下都不能承认同性的性行为”，但方济各教皇一直坚持对同性恋的包容立场。方济各教皇在2013年即位之后表示，“如果同性恋者怀着善良的意志去寻找主，我能审判谁呢？”他在担任阿根廷布宜诺斯艾利斯大主教时期，虽然也反对同性结婚，但拥护同性情侣的法律保护。 对此，天主教内部出现了不同的声音。据《华尔街日报》(WSJ)报道，美国纽约圣家族教堂的主任司祭杰拉尔德•默里神父就教皇的此次发言表示：“这是越权行为，会加剧教会内部的分裂。”相反，美国的耶稣会司祭詹姆斯•马丁神父评价说，“这是教会支持LGBT(女同性恋者(Lesbians)、男同性恋者(Gays)、双性恋者(Bisexuals)与跨性别者(Transgender)的英文首字母缩略字)的重大进展。” 韩国天主教会的相关人士表示：“‘市民结合’与天主教教义承认的婚姻、家庭截然不同。但同意教皇的发言中强调的对同性恋歧视的问题意识和保护人权的社会机制很有必要这一点。”

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