应重新检查脱核电是不是沙上城堡，并严惩造假掩盖者. October. 22, 2020 07:51. . 有人指出，监查院对月城核电站1号机组提前关闭的决定性钥匙——经济性评估造假的监查结果不能简单地一监而过。产业通商资源部和韩国水力原子力等国家机关歪曲、捏造经济性评估过程的事实被曝光后，要求对因月城1号机提前关闭而引发的脱核电站政策进行全面重新检查的呼声越来越高。 政府和执政党主张，监查院监查除了经济性以外，还综合考虑了安全性、地区接受性等，因此提前关闭的决定没有问题，但这是在强词夺理。韩国水力原子力在2018年向理事会报告月城1号机组安全性评估为“全部满意、合格”。地区居民也没有对核电站的延长运营提出异议。据监查院透露，当初产业资源部工作组和韩国水力和原子力也希望延长运营。但是，当时产业资源部部长白云奎听到文在寅总统2018年4月询问何时决定永久停止运转核电站的消息后，立即决定提前关闭核电站。监查院只是保留了提前关闭决定的妥当性判断，并没有因为该决定妥当就给予免罪符。 核电政策不是局限于特定政权的问题，而是构成国家能源政策基础的百年大计。文在寅政府表示，老旧核电站不会延长寿命，到2038年将只保留14座核电站。既然通过监查院的监查发现核电站的经济性评估存在造假，就应该调整速度，全面检查核电站政策，而不是单方面强行一条道走到黑。 对于捏造成为国家重大政策根据的评估工作的行为，要对所有参与者追究严格的司法责任。为了找到提前关闭月城1号机组的必要依据，伪造证据或像小偷一样删除、废弃监察资料的公务员们的行为，是严重的犯罪行为。但监查院只是要求处罚删除资料的两名公务员，并没有对捏造经济性评估和主导提前关闭决定的政府相关人士采取向检察机关告发等其他措施。因此有人指出，这是“棉花大棒”式的监查。 对产业资源部有组织的毁灭证据行为也不能置之不理。检察机关不仅要对经济性评估造假行为者进行调查，还要对监查院试图进行自我取证但失败的120个文件文件进行复原，彻底公开产业资源部公务员试图隐瞒和隐藏的资料的真相。如果在此过程中有外部压力起到过作用，那么也要查明其幕后势力。应该让毁灭证据资料的国家机关的丑恶行为，不再有立足之地。

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