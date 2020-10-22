成为战场的身体. October. 22, 2020 08:10. . 废除堕胎罪是世界政治界的老话题。关于胎儿的生命权和女性的自我决定权问题，政治界、妇女界、医疗界、宗教界都会有不同的看法和立场。自1973年美国联邦大法院首次判决允许女性怀孕6个月之前堕胎后，在美国乃至许多国家，为了女性终止妊娠权利的斗争持续了数十年。 1989年4月9日，华盛顿发生了女性为撤回堕胎法的大规模示威。美国的概念美术家兼女权主义者美术家芭芭拉·克鲁格为此次示威制作了海报，并发放到了现场。这是一张在黑白女性肖像照片上用粗字体写着“你的身体是战场”的强烈形象的海报。这一作品包含了作者对并非女性当事人，而是支配社会的主流男性掌握堕胎权利这一事实的绝望和愤怒。原本的海报中增加了“支持合法堕胎”“调整生育和女性权利”等字句，明确表明了作品的意图，但在制作成大型丝网印刷品时只留下了核心句子。因此，该作品超越了堕胎问题，将意义扩大到了批判现有艺术和男性统治的社会结构的作品上。照片中女性的脸被分割成两半。打扮得漂漂亮亮的左脸代表了社会要求的典型女性形象。相反，像负面胶片一样反转的右脸是抵抗不平等的制度的女性的象征。作家对把美丽、顺从的女性作为正面形象，把持政治意识斗争的女性作为负面形象来看待的父系社会习惯和不断生产并永久存续这种模式化女性的媒体和广告进行了批评。 国内外关于堕胎法的争论再次升温。与男性相比，女性由外貌定评的情况仍然更多。这就是为什么不能停止为了变漂亮的斗争的原因。30多年前克鲁格的呐喊在今天看来依然有效。你的身体依然是战场。

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