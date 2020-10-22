不畏新冠肺炎疫情 釜山再次成为“电影的海洋”. October. 22, 2020 07:51. by 鄭盛澤 neone@donga.com. “全球性大流行病(pandemic)也无法阻挡我们通过电影交流的热情。”(贾樟柯导演) “我相信无论以何种形式都会连接起来。”(是枝裕和导演) 受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，釜山国际电影节于21日开幕，世界电影巨匠们纷纷发来了应援信息。 当天釜山国际电影节方面公开的视频中，2018年凭借《小偷家族》获得戛纳国际电影节金棕榈奖的日本导演是枝裕和表示：“不可能就这样以断绝的状态结束”，表达了人类战胜新冠肺炎疫情的决心。不仅是《世界》(2004年)和《三峡好人》(Still Life)的贾樟柯导演，韩国国内巨匠们也纷纷为本届釜山电影节加油助威。 李沧东导演叮嘱表示：“电影人应该团结起来，一起鼓起勇气”，朴赞郁导演说，“电影的历史是无论何时都能克服巨大挑战和考验的历史。”奉俊昊导演表示，“今年也一如既往地与观众见面，釜山国际电影节让我更加感到珍贵和自豪。” 本届釜山国际电影节将一直持续到月底的30日，开幕影片为由洪金宝、徐克等7位中国香港导演联合执导的《七人乐队》，该影片讲述了香港从20世纪50年代至今的变化，今年戛纳电影节官方选定作品《戛纳2020》、获得今年圣丹斯电影节评委会大奖和观众奖的《Minari》等也将上映。 为防控新冠疫情传播，电影节组委会方面决定不举行开幕式和闭幕式，届时将在5个上映馆展映68个国家和地区的192部国内外邀请电影。往年约300部的参展作品规模和去年37个放映厅数量也有所减少。所有作品只放映一次，并规定放映厅的上座率不得超过25%。

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