“弦上的推拉”，90分钟的专辑收录了皮亚佐拉的5首曲子. October. 22, 2020 07:51. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 去年结束贝多芬小提琴奏鸣曲全曲演奏的小提琴演奏家金周元(Naria Kim)发行了专辑。用超过90分钟演奏时间的两张CD在索尼古典音乐(Sony Classical)发行的专辑名为《皮亚佐拉的回忆》(照片)。该专辑中收录了被誉为爵士乐代名词的阿斯托尔•皮亚佐拉的5首曲子。每一处音轨都洋溢着“像解开一件上衣纽扣一样”的皮亚佐拉特有的切分音和自由、多彩的节拍的魅力。 “因为皮亚佐拉是受大众喜爱的作曲家，所以想尽可能多地比照各个方面。虽然《布宜诺斯艾利斯的四季》最近出了很多唱片，而且经常演奏，但《六首探戈练习曲》等演奏非常少见，是一首充满多样魅力的曲子。” 《华丽大探戈》和《探戈的历史》等题目中出现探戈的曲子就有三首。从中可以看出皮亚佐拉对探戈的自豪感。金周元特别指出，在《六首探戈练习曲》中，将六个作品各自的特点和主题与自己的个性相融合，为此苦恼了很久。 在此次专辑中，《遗忘Oblivion》将由钢琴伴奏和大提琴共同完成。《布宜诺斯艾利斯的四季》以钢琴三重奏演奏，而《探戈的历史》则使用了由德米特里•瓦莱拉斯编曲的吉他伴奏乐谱。钢琴家朴鲁汉、大提琴演奏家金俊焕、吉他手金振泽也参加了演出。金周元笑着说：“我们默契十足，感觉练习和玩乐时间没有明显区别，度过了愉快的时光。” 金周元12岁时在首尔市交响乐团的合演者选拔赛上夺冠并一举成名，之后她在韩国艺术综合学校和美国耶鲁大学最高演奏者课程、纽约州立大学斯托尼布鲁克完成了博士课程。

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