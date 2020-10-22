美国事实上向韩国通报：2022年移交战时作战指挥权“不可能”. October. 22, 2020 08:10. by 申圭镇记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 newjin@donga.com,lightee@donga.com. 据悉，美国在最近举行的韩美安保磋商会议上向韩国方面转达立场称，“旨在移交战时作战指挥权的总共三阶段检验中，第二阶段检验也很难在明年进行”。韩国政府为了在任期内（2022年）移交战时作战指挥权，一直推动到明年为止完成对韩国主导的未来联合司令部运用能力的第二、第三阶段检验。韩国一直要求在进行最后第三阶段检验的明年同时进行今年告吹的第二阶段检验，但美国表示，别说第三阶段，就连第二阶段的检验也很难在明年进行。美国方面在安保磋商会议中通报了“在文在寅政府任期内（2022年5月）不可能移交战时作战指挥权”的方针，因此韩美两国之间的风波将更加严重。 据多名消息人士21日透露，美国方面当地时间14日在华盛顿举行的第52届安保磋商会议上表示，明年也很难进行旨在移交战时作战指挥权的第二阶段的‘完全运用能力’检验。这意味着完全运用能力的检验将推迟到明年之后。韩国国防部高层相关人士表示：“韩美之间存在认为‘第二阶段检验可以在明年进行’‘检验不了’等意见不一致的部分，因此决定继续进行磋商。” 未来联合司令部的运用检验是通过模拟假定战时情况，接受韩国军队能否运用初期应对、全面战争、反击等符合情况的作战、情报、军需、通信等4个领域的指挥系统的评价。在今年的联合演习中，因受新冠疫情影响，未能进行完全运用能力的检验，因此韩国政府打算在明年一年里连同第三阶段的“完全任务执行能力”检验一起完成。 韩国国防部长徐旭和美国国防部长马克·埃斯珀之间的安保磋商会议联合声明中没有完全运用能力的相关内容，这反映了韩美之间的分歧。韩国政府一名相关人士表示：“联合声明中不仅没有何时实施完全运用能力的内容，连‘决定继续进行磋商’的字句也没有。这意味着双方分歧很大。”美国认为，因朝鲜核问题谈判而缩减韩美联合军演，再加上新冠疫情余波，韩国军队的准备状态未能达到检验水平。 这一消息传开后，青瓦台相关人士表示，“虽然作战权移交多少会推迟，但文在寅总统的任期还有很长一段时间”，暗示在今后的讨论过程中可能会进行第二、第三阶段的检验。但外交消息灵通人士透露，政府内部已经出现了“没有必要在任期内强行推进作战权移交”的怀疑论。该消息人士表示：“即使民主党在下个月的美国总统选举中获胜并更换政权，五角大楼（美国国防部）对提前移交战时作战指挥权持否定态度，因此很难期待变化。”

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