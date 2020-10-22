三星SDS致力于提高企业视频会议技术. October. 22, 2020 08:10. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星SDS正在致力于利用差别化保安功能的云端企业用合作解决方案“Brity Works”的技术升级。因为随着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散导致视频会议需求增加，黑客攻击的可能性也随之增加。 三星SDS在Brity Works的视频会议解决方案“Brity Meeting”中，大幅强化了△用户权限设定△数据加密△防止信息泄露等保安功能。远程会议规定，只有得到事前接触许可的人才能获得一次性密码认证参加会议。会议资料不得在视频会议系统以外的其他地方打开看。会议聊天内容也只允许会议主管者保存，最大限度地减少了信息共享。为了防止会议内容及资料外泄，还搭载了防止画面截图的功能。 三星SDS的方针是，把Brity Meeting发展成支援远程会议、在线教育、研讨会等的综合视频会议解决方案。为此，还增加了画面共享功能、板书、问卷调查等功能。 Brity Works已成为三星集团内的视频通信工具。特别是，包括正在海外工作的三星职员在内，约有50万人利用了公司内外合作和业务自动化。为了聘用三星新职员，在线上职务适应性检查(GSAT)上也使用了“Brity Meeting”解决方案。三星SDS相关人士表示：“因为是云端系统，其他企业也可以利用，因此正在通过Brity Works扩大事业。”Brity Works可以通过三星SDS网站的“My Trial”菜单免费体验。

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