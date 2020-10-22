菅义伟：“如果没收资产被变现，韩日关系将面临极其严重的状况”. October. 22, 2020 08:10. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相菅义伟（照片）21日就韩国大法院的强制征用判决表示：“如果日本企业的扣押资产被现金化（强制出售），韩日关系将面临极其严重的状况。”相反，韩国驻日大使南官杓就该问题表示：“日本政府的立场展现出有所进展。” 菅义伟当天在出防印度尼西亚雅加达举行的记者招待会上，就强制征用赔偿诉讼相关的日本企业资产变现一事表示：“因为会对日韩关系造成极其严重的状况，所以必须绝对避免”，“一段时间以来曾多次提及。”对于是否参加将于今年底在韩国举行的韩中日领导人会议，他表示：“对于韩日间通过外交途径达成的悬案，我不会一一进行评论”，“据我所知，日程尚未确定。” 菅义伟就任后直接对强制征用现金化发表意见尚属首次。他在安倍政权担任官房长官期间，就强制出售日本企业资产一事表示，“日本将不得不采取对抗措施（报复措施）”，“可能会导致极其严重的事态”，做出了强硬发言。上月16日就任总理后，他在强制征用问题上的立场没有变化。 在这种情况下，韩国驻日大使南官杓当天在通过视频会议召开的国会外交统一委员会的国政监查中，被共同民主党代表（党首）李洛渊问到“菅义伟就任首相后在征用问题上有没有变化”时，他回答说：“感觉正在形成积极的氛围。菅首相与前任首相安倍晋三也有不同之处。”他接着说：“（菅义伟）本人也现实主义地对待，而且与国民的生活有关，（在征用问题上）展现出有所进展的立场。” 韩国政府去年6月提出了通过韩日企业捐款对强制征用受害者进行赔偿的所谓“1+1”方案，但遭到了日本的拒绝。当李洛渊问到“是否提出过关于征用问题的具体修改提案”时，南官杓只是回答说，“对话还在继续”。 也有人对韩日之间的这种温差表示担忧。日本政府相关人士最近对本报表示：“担心韩国会误以为日本会在征用问题上有所灵活”，“这样下去，事实上日本没有任何变化，说不定以后韩国会认为‘被背叛了’。”

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