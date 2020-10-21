美英政府部门：“黑客入侵平昌奥运会开幕式的主犯是俄罗斯军事情报机关”. October. 21, 2020 08:11. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 美国和英国指称，2018年2月平昌冬奥会开幕时发动黑客攻击事件的罪魁祸首是俄罗斯军方情报机关——侦察总局（GRU）下属的“74455”部队。由于当时的攻击，开幕式过程中设置在主记者会场地的广电系统关闭，组委会网站出现了连接障碍。 据美国有线电视新闻网等媒体透露，美国司法部19日表示：“俄罗斯军方情报机关特工删除了数千台与平昌冬奥会相关的电脑的数据，导致无法启动。他们用被称为‘奥运会破坏者（Olympic Destroyer）'的恶意代码进行了攻击”，“攻击原因是报复。”报道称，该部队的6名特工以电脑诈骗、盗用身份、损坏电脑等7项罪名被起诉。 2014年在俄罗斯南部休养城市索契举行的冬奥会当时，俄罗斯政府为了取得优秀的成绩，让本国选手服用违禁药物。此后，在有组织 俄罗斯黑客在攻击后还上演了伪装成中国及朝鲜黑客的拙劣行为。美国司法部助理部长约翰·狄茅斯斥责道：“俄罗斯网络攻击是耍心眼的孩子和一个国家的资源相结合的事例。”美国媒体解释称，此次起诉是为了事先管制涉嫌介入2016年美国大选的俄罗斯情报机关，给予警告，防止其介入下个月的总统选举。 当天英国外交部也发表说，2016年乌克兰电网遭到恶性代码攻击，同年冬天东欧全体供暖、电力瘫痪，2017年5月法国大选当时，在埃曼纽尔·马克龙总统阵营及部分地方自治团体发生的邮件黑客事件都是俄罗斯所为。另外，以国立网络保安中心最近的调查为基础，俄罗斯最近揭露称，“东京奥运会组委会以及赞助者也试图制作假账号和网站，准备进行黑客攻击。”

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