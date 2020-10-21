“俄罗斯自主研发的新冠病毒疫苗在韩国生产”. October. 21, 2020 08:11. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 据悉，俄罗斯自主研发的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗“Sputnik V” 将在韩国生产。该消息源还表示，最快将于下月公开疫苗的临床3床试验结果。 据《塔斯社》等媒体报道，支援疫苗开发费用的主权财富基金“RDIF”的代表基里尔•德米特里耶夫19日在线上研讨会上表示：“今年12月可以大规模供应疫苗。将在韩国、中国、印度、巴西和另外一个国家生产。”他在上月接受采访时也表示，“关于Sputnik V在韩国生产的协商已进入最后阶段。” 疫苗开发主体—伽马莱雅国立传染病和微生物学中心的副所长丹尼斯•罗古诺夫当天表示：“最快将于下月公布最少5000人、最多1万人的临床3床试验结果。” 俄罗斯在今年8月首次批准了新冠肺炎疫苗，并以1957年苏联力压美国发射的人类第一颗人造卫星Sputnik给其命名。但是，由于没有经过疫苗安全性所必需的临床3床试验，而且连临床2床试验也没有达到发达国家的标准，因此受到了很多批评。一些西方医疗专家苛刻地评价说，“还不如清水。” 引发争议后，俄罗斯从上月开始针对医疗团队、教师等面对面接触较多的公务员进行疫苗接种。当初计划以首都莫斯科的约4万名市民为对象进行临床3床试验，但是由于在召集参加者方面出现了困难，到目前为止接种首批疫苗的人只有1.6万多名。 俄罗斯表示，如果疫苗安全性得到认证，将首先向阿根廷、秘鲁、墨西哥等中南美国家出口。

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