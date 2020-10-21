三星电子品牌价值首次进入世界“前5名”. October. 21, 2020 08:12. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星电子的品牌价值首次跃居世界第5位。有评价称，继苹果、亚马逊、微软、谷歌之后，三星电子巩固了其作为全球信息技术(IT)顶级企业的地位。前5名中，三星是唯一一家非美国籍企业。 根据20日(当地时间)全球品牌咨询专门企业Interbrand发表的“全球100大品牌”统计，三星电子的品牌价值达到了创纪录的623亿美元(约71兆韩元)。受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，IT品牌表现强势，三星电子也比去年的品牌价值(611亿美元•第6位)提升了2%。 据Interbrand推算，亚洲企业进入“前5名”是继2016年丰田(第5名)之后的第一次。在Interbrand开始品牌价值评价的2000年，三星电子以52亿美元仅排在第43位，但2012年升至第9位、2017年升至第6位等，品牌价值持续上升。20年间三星电子的品牌价值上涨了12倍，排名上升了38位。 Interbrand认为，三星电子品牌价值提升的主要原因是，为应对新冠疫情，推进了多种社会贡献活动和运动，并将可持续经营活动全方位扩大。此外，三星还接连推出了可以折叠成扇形模样的“Galaxy Z Flip”、可在户外观看的高级电视“The Terrace”、可自行设计多种颜色的“Bespoke”家电等创新产品，这一点也得到了认可。Interbrand方面表示：“不断投资人工智能(AI)、5G(第五代移动通信)、物联网(IoT)等未来技术，在品牌价值评价上得到了肯定。”

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