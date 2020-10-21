美国印度太平洋司令访问韩国. October. 21, 2020 08:11. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军方表示，美国印度太平洋司令菲利普·戴维森20日访问韩国，先后会见了国防部长徐旭和联合参谋本部议长（空军大将）元仁哲，讨论了韩半岛及区域内安保局势等多种同盟悬案。 据军方透露，徐旭和戴维森一致认为，为了韩半岛完全无核化和建立持久和平，印度太平洋司令部应发挥重要作用，并决定维持坚固的联合防卫态势，以便在军事上支持韩美的外交努力。据悉，此前，戴维森与元仁哲共进午餐时，就朝鲜军事动向交换了意见。军方消息人士表示：“据我所知，主要讨论了朝鲜建党阅兵式上公开的新型洲际导弹和潜射弹道导弹（北极星-4型）的评价和新浦一带的潜射导弹相关动向。”据悉，双方还就朝鲜针对美国总统选举发射新型潜射导弹等挑衅的可能性进行了检查。 一些人士观测说，戴维森可能是在美国牵制中国的战略上请求韩国的合作。美国把中国指定为印度太平洋地区的最大威胁，并宣称要加强与区域内同盟及伙伴国家的军事合作，所以可能婉转地传达了希望韩国积极参与“反华战线”的信息。 另外，当天美军6架主力侦察机接连在首尔等首都圈和西部海域上空展开监视朝鲜。据多家军用飞机追踪网站透露，驻韩美军的4架“护栏”（RC-12X）、1架“CRAZY HAWK”（E-5C）和1架美国海军的“爱丽丝”（EP-3E）等6架侦察机长时间在首尔等仁川附近的西部海域上空飞行。从都是收集信号情报（SIGINT）的侦察机来看，估计是在集中追踪朝鲜发射导弹征兆的电子信号和通信、联系的信息。军方当局人士表示：“美国一天投入6架侦察机是最近罕见的事情”，“这意味着挑衅可能性很高，同时暴露侦察活动，向朝鲜传达了警告信息。”

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