MLB WS 21日开幕，崔志万信心满满. October. 21, 2020 08:12. by 李憲宰 uni@donga.com. 21日上午9时9分，在美国得克萨斯州阿灵顿环球生命公园球场(照片)开幕的“秋季鏖战”美国职棒大联盟世界大赛(WS•总决赛•7场4胜制)上，坦帕湾魔鬼鱼队和洛杉矶道奇队将展开激烈对决。道奇队总经理安德鲁•弗里德曼(44岁)是“贯通”两支球队的人。“小型超市”球队坦帕湾魔鬼鱼队逐渐成为新兴强队，道奇队则维持了传统豪门球队的命脉，这里面总经理弗里德曼起到了很大的作用。 2005年末，在20多岁的时候就任坦帕湾队队长的弗里德曼，通过不断刷新记录，在2008年带领球队进入了世界大赛。以在坦帕湾队的成功为基础，他在2014年末被道奇队正式聘请为总经理。从2015年开始到今年为止，道奇队每年都获得了国家联盟西部赛区的冠军。在“大市场”道奇队，他在培养沃克•比勒等希望之星的同时，引进了穆基•贝茨等重量级选手。只是与世界大赛冠军无缘。 在“弗里德曼德比”的今年世界大赛上，专家们预测道奇队的优势会很大。CBS体育专家小组的6名成员中有5人预测道奇队将赢得最终的胜利。在《体育画报》的5名专家中，支持道奇队夺冠的也有3人。 克莱顿•克肖(32岁•道奇队)和泰勒•格拉斯诺(27岁•坦帕湾队)将作为首场比赛的首发投手出战。唯独在秋天表现较弱的克肖会投出什么样的投球备受关注。克肖的世界大赛总成绩是5场比赛1胜2负，平均责任失分5.40。克肖表示：“今年有16支球队进行了季后赛淘汰赛。如果经过艰难的过程获得冠军，那将是非常特别的。”格拉斯诺在今年的季后赛上取得了2胜1负、平均责任失分4.66的成绩。 职业生涯首次登上MLB世界大赛舞台的崔志万能否像美国联盟冠军争夺战一样表现活跃也是关键。崔志万打出了有营养的安打及本垒打，以充满韧性的防守为本队的胜利做出了贡献。《The Athletic》还播放了崔志万伸展双腿抓住野手们的恶送球的影像。比赛前一天的20日，崔志万往自己的Instagram上上传了亲吻美国联盟冠军奖杯的照片，并留言称“4 more Wins(还差4场胜利)”。坦帕湾队如果能获得俱乐部成立以来的第一个世界大赛冠军，崔志万将成为首位戴上世界大赛冠军戒指的韩国人。

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