“只有在韩国举行‘猫庆典’...我们是幸运儿”. October. 21, 2020 08:12. by 金基润记者 pep@donga.com. “现在全世界的剧场几乎都暂停营业了，在韩国音乐剧《猫》能够坚守住舞台，真的很感谢！”(乔安娜•安菲尔) 1981年音乐剧《猫》在英国伦敦西区首次公演至今已有40年，其间辗转30个国家举行的“杰利克猫庆典”现在只在韩国延续了命脉。截止到12月6日在首尔松坡区夏洛特剧院举行的《猫》40周年访韩演出是全世界唯一在新冠疫情影响下仍登上舞台的原创制作作品。 20日，在夏洛特剧院见到的《猫》主角三人帮布莱德•里特尔(饰老杜特罗内米猫)、乔安娜•安菲尔(饰格里泽贝拉猫)、丹•帕特里奇(饰兰塔塔格猫)异口同声地表示：“没有因全球性大流行病而中断演出，参加40年来一直坚持的历史和传奇性的演出，感到非常荣幸。”接着，他们表达了谢意，“原以为没有人会来，多亏了遵守彻底的防疫守则，鼓起勇气来到演出现场的观众。” 他们在采访中提及最多的单词是“幸运(Lucky)”。《猫》将在韩国举行演出的消息传到美国、英国的其他音乐剧演员那里后，很多人都说“你们是幸运儿”。帕特里奇高兴地说，“虽然我们只是在做我们原来的工作，但最近领悟到我们享受着巨大的特权。特别是当保持社交距离提升到2.5级时，我特别担心，结果韩国做到了。” 《猫》之所以能够继续举行，得益于在不损害艺术性的范围内遵守防疫守则的各种妙招。特别是演员们穿梭于观众席的作品特性上新设计的“化妆口罩”成为了话题。里特尔说：“虽然戴着口罩时看不到我的表情这一点很遗憾，但我一直保持着微笑。将流行病带来的困难升华为艺术，这一点真的很令人惊讶。” 对于演员们来说，《猫》是被称为“铁人三项比赛”的模仿猫的高难度舞蹈、歌曲、装扮，是不容小觑的挑战。消化代表曲目《回忆》的安菲尔说：“虽然我对猫过敏，但是看着猫或动物纪录片，不断地研究。因为是在很短的时间内登上舞台，传达深刻故事的角色，所以努力让观众快速着迷。”帕特里奇表示，“所有动作和舞蹈都努力按照猫的想法去做。希望大家能够享受并关注我们的挑战。”

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