脱核电经济性造假的“对号行政”，即使有人揭发也回避结论的监查委员们. October. 21, 2020 08:12. . 监查院昨天发表监查报告称，作为提前关闭月城核电站1号机组的决定性依据——经济性评估被不合理地低估了。也就是说，为了迎合文在寅政府脱核电政策的基调，产业通商资源部故意降低了其经济性。月城1号机组提前关闭的决定性钥匙——经济性评价程序的瑕疵已经得到确认，因此，围绕文在寅政府的脱核电站政策的争议将愈演愈烈。 监查报告指出，产业通商资源部和韩国水力原子力故意低估了月城1号机组继续运转时的销售收入，并以增加中断运转时的人工费等费用减少效果的方式，捏造了经济性评估。在此过程中，前产业资源部长官白云圭积极介入。监查院向人事革新处通报了白前长官的不正当行为，并对韩国水力原子力的社长郑在勋采取了重点注意措施。 耗资7000亿韩元将设计寿命延长至2022年11月的月城1号机组于2018年6月匆忙关闭，引发了“可能是仓促决定”的争议。受国会委托，从去年10月开始的此次监查遭到了担心脱核电站政策逆风的政府和执政党的反对，超过了法定监查时间（5个月），历时13个月。 但是，监查院未能就提前关闭月城1号机组是否妥当做出结论。监查内容在包括监查院长在内的7名监查委员会议上以过半数的同意通过最终表决，文在寅大选阵营和现政府总理室出身的部分监查委员拥护提前关闭的决定，表现出偏袒政府和执政党的态度。考虑到宪法保障的独立机关——监查院监查委员对政府政策评价的影响力，希望与大法官一样具有权威性和中立性。本应抛开政派立场，只考虑政策决定的适当性，但确认经济评估的瑕疵后，对提前关闭决定是否妥当却未能做出结论，这种态度含糊的结果难免受到批评。这是否定宪法机关监察院存在理由的倒退行为。 产业资源部有关人士在此次监查中暴露出来的妨碍监查的行为令人无语。据悉，预谋毁灭证据的产业资源部职员在没有其他职员的星期天晚上进入办公室，删除了电脑中储存的数百个文件资料。经确认，在向监查院提交部分资料时，干脆删除了向青瓦台报告的文件。考虑到等级秩序明显的公职社会的特性，这种监察抵抗很难看作是实务者级别的单独行为。如果没有负责后果的上级的保证，就不会发生这种荒唐的事情。今后，要通过检察机关的调查，查明上述外部压力疑惑。如果有必要，国会应该出面查明真相。

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