青瓦台行政官接连涉嫌腐败……“照顾自家人”人事的惨淡结果. October. 20, 2020 07:37. . 青瓦台人士牵涉到LIME、OPTIMUS基金事件的事例层出不穷。LIME资产运营的出资人——前Star Mobility会长金奉铉的法庭陈述引发了前青瓦台政务首席秘书姜琪正收受金钱的疑惑，青瓦台行政官员相关疑惑也接连不断。OPTIMUS公司董事尹某律师的夫人、前青瓦台行政官李某借名持有部分OPTIMUS股份的事实被曝光。涉嫌从被拘留中的OPTIMUS代表金在贤方面收受贿赂的前民政首席室行政官在回到检察院后提交了辞呈。金融监督院出身的青瓦台行政官因涉嫌在经济首席室工作时从LIME方面收受数千万韩元贿赂而被拘留起诉。 青瓦台行政官牵连的非法行为不只局限于此次基金事件。2018年蔚山市长选举前夕，民政首席室行政官文某为了帮助宋哲浩候选人，重新加工竞争对手前蔚山市长金起炫周边不正之风的情报文件的事实被曝光。对于前釜山市经济部门市长柳在秀摆平检察机关事件，民政首席室特监班长在法庭上陈述称，他从千景得前行政官表示，“柳在秀是我们的人。要救活刘在秀”，感受到了压力。 青瓦台行政官作为副理事官和秘书级干部，在管辖行政部门和公共领域具有相当大的影响力。更何况，自现政府执政以来，青瓦台的权力越来越大，甚至人称“青瓦台政府”。行政官们虽然也有职业公务员派遣职，但是因为与政权实权人物们结下的各种缘分，被提拔的情况也不少。在聘用过程中，相比业务能力和公职胜任性，更多的是根据大选贡献度等论功行赏的人事安排。本应比任何地方都严格的青瓦台人才录用，却以“阵营内知情举荐”或“拉拢自己人”的方式进行，因此，入职人士的资格、道德性偏差也日益严重，而且公职纪纲也越来越迟钝。 青瓦台行政官的腐败疑惑像地瓜藤一样一拔拔起一串，这从侧面证明了青瓦台本身的监察功能没有发挥作用。特别是应该主导青瓦台内部监察、发出事前警告的民政首席室行政官们牵涉到不正之风疑惑中，其他部门就更不用说了。由于本应对总统亲信和亲戚的违法、逃法行为进行集中监察的特别监察官职位的空缺，也是助长青瓦台纪纲松懈的原因。即使为时嫌晚，青瓦台也应该进行彻底的自我监察，整顿混乱的内部纪纲，在选拔行政官时进行严格的检验和以能力为主的选拔。

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