只亏不赚的光海君的买卖. October. 20, 2020 07:38. . 努尔哈赤在辽东驱逐明朝势力后，1621年部分明朝难民逃往朝鲜。他们的领袖是毛文龙。因萨尔浒的战败军力受到巨大打击、正为后金的进攻威胁而大伤脑筋的光海君头脑复杂。能否接纳他们作为同盟军？相反，如果收留这些人会不会引发后金的侵略呢？他们会不会想占领我们的土地？ 1623年，光海君说服毛文龙进入位于平安道铁山前海的椵岛。从那时起，毛文龙就成了朝鲜头痛的存在。毛文龙在辽东扬言要吸收100万难民壮大势力，叫嚣着要与明朝合作收复辽东。他偶尔也会作势率领军队越过鸭绿江打击后金。 起初，光海君和仁祖都对毛文龙的军事能力抱有一丝希望。但是见过毛文龙的官员们都摇头。与其说是军队，不如说是难民，乌合之众。更让人痛苦的是，他们不断向朝鲜提出要求。如果“要求军粮”“进行贸易”的要求得不到满足，就派士兵掠夺民间地区。在丁卯胡乱结束后，毛文龙露骨地觊觎朝鲜领土，暴力、掠夺行为也在增加。 毛文龙既是阴险的野心家，又是骗子。当朝鲜真正处于危急关头时，他从没有给予过任何帮助。但后来看来，他的军队并不完全是二把刀军队。毛文龙死后，残余兵力向后金投降，在后金方面发挥了相当重要的作用。他们还有收拢难民壮大成为军阀势力的手腕。 毛文龙的人格固然应该受到谴责，但也可以进行这样的反省。我们为什么没有好好利用毛文龙呢？为什么没有捕捉到他的军队所具有的潜力呢？为什么因为他而遭受后金的侵袭，总是做赔钱的买卖呢？在国际关系中，如果依赖对方的人格，这是正常的态度吗？答案是这样的。这是因为，只把世界看作善恶的构图，对国际局势一无所知，只考虑国内政治的利害关系，不懂实务，只执着于理念的官僚太多。

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