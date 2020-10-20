遮遮掩掩引进的“全球鹰”，连名字都不给起. October. 20, 2020 07:39. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据记者刚刚了解到，韩国军方把从美国引进的高空无人侦察机（HUAV）“全球鹰（RQ-4）”的外号就定为“全球鹰”，与美国使用的名字完全相同。此前，韩国从美国引进的武器都被冠以韩国军方的外号，象征性地展示对朝应对等作战能力。有人指出，此次没有单独冠以韩国式的外号，而且考虑到朝鲜对韩国引进战略资产非常敏感，所以连相关内容都没有公开。 据政府消息人士19日透露，军方在5月召开常用名称（外号）选定委员会，决定将“全球鹰”的外号就定为“全球鹰”，并于6月通过内部公文进行了传达。虽然从今年年初开始征集了外号，但最终还是决定直接使用之前在美国使用的名字。军方相关人士解释说：“在征集过程中，没有找到比‘全球鹰’更好的外号。” 此前，军方在去年12月曾将F-35A隐形战斗机的外号命名为“自由骑士”，但并未公开，从而引发了争议。很多人指出，军方既然通过正式程序确定了外号，就应该予以公开，或者每次引进战斗机时都举行命名仪式。2005年F-15K战斗机命名仪式时，军方还公开了其外号“攻击鹰（slam eagle）”。 上个月完成1∼4号机交货程序的“全球鹰”的引进全过程是完全非公开进行的。引进2号机和3号机的事实也在4月份美国驻韩大使哈里·哈里斯在推特上登出照片后才为人所知。4号机组的引进是在国政监查过程中被传开的。

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