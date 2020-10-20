SON开场45秒闪电进球...位列EPL射手榜并列榜首. October. 20, 2020 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 开球哨响过36秒后。在托特纳姆热刺队的锋线搭档哈里•凯恩拿球后，位于球场左侧的“超级Sony”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)开始向对方球门奔跑。接到凯恩的长传后，孙兴慜在禁区内晃过对方的后卫之后右脚劲射破网。比赛开始45秒后，孙兴慜闪电般攻入一球，他带着惊讶的表情跑向凯恩。这是孙兴慜在2010年进入职业联赛后，在正式比赛中创下的最快进球记录。之前的纪录是2014年效力勒沃库森(德国)队时期创造的69秒。孙兴慜早早打开进球账户，并在上半场第8分钟助攻凯恩再下一城。 孙兴慜19日在英国伦敦举行的2020~2021赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第五轮主场比赛中攻入1球并助攻1次。凭借着孙兴慜的出色表现，热刺队一度以3比0领先，但在孙兴慜下场后遗憾地被对方在最后时刻扳平，本次比赛过后，热刺队排在联赛积分榜第6位。孙兴慜取得了本赛季联赛第7个进球和2次助攻(赛季记录8个进球、4次助攻)，目前与多米尼克•卡尔伯特尔温(埃弗顿)并列射手榜首位。在EPL共攻入60粒进球的孙兴慜在此前以短距离和远距离射门等结束预热后，在上半场第16分钟至30分钟期间攻入最多球(12球)。但当天比赛开始不到1分钟，他就攻入一粒“闪店进球”，展示了势不可挡的进球感觉。EPL历史最快时间进球记录是沙恩•朗(南安普敦)在2018~2019赛季创造的7.69秒。 据EPL事务局透露，孙兴慜在历届开幕后5场比赛的进攻点排名中处于并列第4位(9个)。凯恩在与西汉姆联队的比赛中攻入2球并助攻1次，以12个攻击点(5个进球、7次助攻)登上了历史榜首。EPL事务局表示：“表现出最佳配合的孙兴慜和凯恩包括当天的两粒进球在内，在EPL共合作打进28粒进球，在历届双前锋进球合作排名中位居第四。”历史上排名第1位的是切尔西的传奇人物迪迪埃•德罗巴和弗兰克•兰帕德联手攻入的36粒进球。 在孙兴慜取得进球的46场EPL比赛中，热刺队取得了39胜(6平1负)。当天，得益于孙兴慜表现出的良好状态，热刺队看起里似乎将轻松取胜，但在下半场第35分钟孙兴慜被替换下场后，因乌龙球等12分钟内连失3球(下半场第37、40、49分钟)，与对手战平。原因是，随着防守队员的集中力不足和作为反击核心的孙兴慜的下场，给对方防守队员创造了轻松参与进攻的环境。赛后孙兴慜表示，“直到比赛结束为止，必须打起精神集中注意力。希望以后不要再出现今天这样的情况。我不想感受这种悲伤的情绪。” 另外，曾效力于皇家马德里队(西班牙)后因租借转会而回到娘家托特纳姆热刺队的世界级边锋加雷斯•贝尔(31岁)于当天下半场第27分钟替补上场，时隔7年零5个月再次参加英超联赛复出战。孙兴慜和贝尔一起踢了8分钟左右。最近结束膝盖伤势恢复的贝尔在热刺队以3比2领先的下半场补时阶段(下半场第47分钟)，在决定性的机会中射门偏出球门等，似乎还没有恢复实战感觉。

한국어