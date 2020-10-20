像四年前一样上演逆转剧？特朗普在核心竞争州猛追拜登. October. 20, 2020 07:39. by 纽约=常驻记者 柳在东、华盛顿=常驻记者 李正恩 jarrett@donga.com,lightee@donga.com. 在被认为是11月3日美国总统选举中的核心竞争州——东北部的宾夕法尼亚州和南部的佛罗里达州，特朗普总统正在猛烈追击民主党总统候选人拜登。特别是决定大选胜利者的538张选举人票中，有20张的宾夕法尼亚州是拜登的故乡，而且此前一直被认为是民主党优势地区，因此最近特朗普总统的上升势头被评价为非同寻常。特朗普4年前也在这里扭转了民意调查中的劣势，取得了胜利。 据选举分析网站“真清晰政治（RCP）”18日透露，特朗普在宾夕法尼亚州的支持率平均值为44.8%，与拜登（49.2%）仅相差4.4个百分点。仅在6天前，双方的差距曾达到7.3个百分点。这可以解释为，最近几天总统本人、副总统彭斯、总统的次子埃里克夫妇在该州各处进行了全力游说。 “真清晰政治”网站认为，在拥有29张选举人票的佛罗里达州，拜登（48.2%）和特朗普（46.8%）的差距也不过1.4个百分点。这比之前调查时的3∼4个百分点差距已然缩小。政治媒体《国会山》16日称，在佛罗里达州拜登和特朗普的支持率均为48%，两人持平。在北卡罗来纳州（2.7个百分点）和亚利桑那州（3.9个百分点）等其他竞争州，两名候选人的支持率差距也均缩小到5个百分点以内。 在全国支持率中，拜登的优势依然存在，但如果竞争州票心动摇，就很难预测大选的胜负。因为，在大部分州都采用“赢者通吃”的美国总统选举体制中，除了被分类为两党“票仓”的州之外，实际上相当于是由其他几处竞争州的结果决定白宫的主人。 据英国《金融时报》分析，包括优势、竞争优势地区在内，以目前的支持率为准，拜登和特朗普将分别获得279张和125张选举人票。但是，如果特朗普拿到被认为是拜登竞争优势的宾夕法尼亚州和密歇根州（16张），对拜登来说将是一个巨大的打击。与2016年选举一样，在摇摆州，“隐性特朗普”（没有反映在民意调查中的特朗普隐性支持者）的投票结果将决定大选的胜负。 不过，尽管摇摆州支持率呈上升趋势，但由于资金困难、战略缺失等原因，特朗普竞选团队的危机感依然存在。不依靠阵营、白宫、执政党共和党团结一致的有组织的游说，而依赖于总统的个人实力和单打独斗，这一点十分明显。《纽约时报》18日表示：“竞选团队的相关人士表面上夸口称‘可以成功连任’，但内部却低调承认失败的可能性。”共和党战略家肯·斯佩因也担忧道：“应该找到发动北卡罗来纳州、缅因州、密歇根州等浮动层的方法。”

한국어