确诊者4000万的北半球二次流行危机中，不安的消费促进政策再次启动. October. 19, 2020 07:42. . 韩国政府正在讨论从本月底开始发放旨在活跃电影、演出、展览、体育等文化休闲活动的消费券的方案。电影优惠6000韩元，演出优惠8000韩元，健身房等室内体育设施每月购买8万韩元以上入场券时退还3万韩元。计划从11月1日开始举办包括‘韩国促销节”在内的各种消费活动和文化观光活动，以拉动消费。 消费券原本计划在今年8月发放，但从本月中旬开始，随着新冠确诊者猛增到三位数，就停止了发放，仅限于推出与文化和休闲活动相关的优惠券。住宿、旅游、餐饮优惠券将关注新冠疫情的扩散趋势，慎重考虑发放。政府之所以再次推出刺激内需政策，是因为最近的消费指标微弱地显示出恢复的迹象，政府计划以此为基础，谋划第四季度的经济反弹。受新冠疫情的影响，韩国经济将出现逆增长，特别是8月中旬以后，由于加强保持社会距离，民间消费部门确实受到了很大的打击。 但是，正如今年8月政府宣布实行消费券政策后，防疫的紧张感减缓，成为以首都圈为中心的第二次大流行危机的原因之一一样，令人担心此次是否也会出现再次启动消费对策的错误信号。本月12日，保持社会距离放宽到第一阶段后，一周内平均每天新增患者62人，超过第一阶段（50人）标准。枫叶季节的游客正在增加，再加上从今天开始，小学、初中、高中上学人数也将增加，因此，如果放松警惕，感染随时都有可能扩散。国外的情况更加危险，因此担心海外流入会导致感染扩散。全球新冠患者人数突破3000万名一个月后，昨天突破了4000万名。特别是美国、英国、法国、德国等进入秋季的北半球国家，每日新增患者数连日刷新最高纪录，面临着最严重的危机。 政府的方针是，在实行刺激消费对策的过程中，如果新冠疫情再次扩散，将随时中断。也就是说，如果面临扩散危机，就关上店门不让出门，一旦危机低挫，就再次放宽限制。在必须进行抗新冠长期战的情况下，不能只依赖这种“无条件关闭↔促进消费活动”的单纯模式。必须制定不用担心感染就能看电影和外出就餐的更精巧、更可持续的防疫对策。 今年上半年接受抑郁症治疗的患者剧增，达到约60万名，因此，不能忽视新冠疫情长期化带来的心理防疫的重要性。依靠禁止国民外出和戴口罩的防疫，不能炫耀为“K防疫”。

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