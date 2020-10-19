“K Beauty”的力量... 反向直购1841万件，创历史最高纪录. October. 19, 2020 07:42. by 周愛眞 jaj@donga.com. 海外消费者在韩国购物网站购买商品的“反向直购(通过线上向海外直接销售)”件数在今年1~9月约达1841万件，超过了历史最高纪录的去年全年的业绩。 据共同民主党议员朴弘根18日从关税厅收到的资料显示，今年1~9月，反向直购共有1840.9万件，比去年(1319.8万件)多。与4年前的2016年(585.9万件)相比，件数增加了2倍以上。同期金额也从2.69亿美元增加到了8亿美元。 1~9月按种类分，化妆品、香料最多，连续5年位居“反向直购第一”。有“K Beauty”之称的韩国化妆品受到海外消费者的欢迎，可以解释为拉动反向直购市场的增长。按国家分类，出口到日本的物品达770.1万件，占全体的41.8%。其次依次是中国(32.6%)、美国(6.7%)。

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